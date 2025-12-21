الأحد 21 ديسمبر 2025
رياضة

ناصر ماهر يزيد أوجاع الزمالك بعرض بيراميدز

كشف الإعلامي خالد الغندور أن ناصر ماهر، لاعب نادي الزمالك، يتصدر قائمة أهداف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل رغبة قوية من إدارة بيراميدز للتعاقد مع اللاعب.

مفاوضات بيراميدز مع لاعب الزمالك

وأوضح الغندور خلال برنامجه استاد المحور أن الأيام القليلة المقبلة قد تشهد تقدم نادي بيراميدز بعرض رسمي وجاد لضم ناصر ماهر خلال الميركاتو الشتوي، على أن يتوقف حسم الصفقة بشكل نهائي على موقف وموافقة نادي الزمالك.

وأضاف الغندور أن بيراميدز جس نبض اللاعب عن طريق مقربين، وتلقى موافقة مبدئية من ناصر ماهر على فكرة الانتقال، إلا أن القرار النهائي لم يُحسم حتى الآن.

واختتم الغندور: "ويأتي ذلك بالتزامن مع استبعاد ناصر ماهر من المشاركة في مباريات الزمالك ببطولة كأس عاصمة مصر، حيث غاب عن مواجهتي كهرباء الإسماعيلية وحرس الحدود".

ناصر ماهر الزمالك نادي الزمالك بيراميدز مفاوضات بيراميدز مع لاعب الزمالك

