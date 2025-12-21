ناصر ماهر يزيد أوجاع الزمالك بعرض بيراميدز

18 حجم الخط

كشف الإعلامي خالد الغندور أن ناصر ماهر، لاعب نادي الزمالك، يتصدر قائمة أهداف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل رغبة قوية من إدارة بيراميدز للتعاقد مع اللاعب.

مفاوضات بيراميدز مع لاعب الزمالك

وأوضح الغندور خلال برنامجه استاد المحور أن الأيام القليلة المقبلة قد تشهد تقدم نادي بيراميدز بعرض رسمي وجاد لضم ناصر ماهر خلال الميركاتو الشتوي، على أن يتوقف حسم الصفقة بشكل نهائي على موقف وموافقة نادي الزمالك.

وأضاف الغندور أن بيراميدز جس نبض اللاعب عن طريق مقربين، وتلقى موافقة مبدئية من ناصر ماهر على فكرة الانتقال، إلا أن القرار النهائي لم يُحسم حتى الآن.

واختتم الغندور: "ويأتي ذلك بالتزامن مع استبعاد ناصر ماهر من المشاركة في مباريات الزمالك ببطولة كأس عاصمة مصر، حيث غاب عن مواجهتي كهرباء الإسماعيلية وحرس الحدود".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.