الدوري الألماني، بايرن ميونخ يكتسح هايدنهايم برباعية نظيفة ويغرد منفردا في الصدارة

الدوري الألماني، حقق فريق بايرن ميونيخ فوزا كبيرا على حساب مضيفه هايدنهايم برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فويث أرينا “معقل الأول”، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليجا”.

سجل هدف التقدم لبايرن ميونيخ اللاعب جوسيب ستانيشيتش في الدقيقة 15، وأوليسي في الدقيقة 32 من عمر اللقاء.

وفي الشوط الثاني سجل اللاعب لويس دياز في الدقيقة 87 من عمر اللقاء، ثم اختتم هاري كين رباعية البايرن في الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بفوز الفريق البافاري برباعية نظيفة



وكان قد أعلن البلجيكي فنسنت كومباني المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني تشكيلة البافاري لمواجهة منافسه هايدنهايم.

دخل فريق بايرن ميونيخ مباراته أمام هايدنهايم بتشكيل يضم كل:

حراسة المرمي: جوناس أوربيج

الدفاع: يوسيب ستانشيتش - دايو أوباميكانو - جوناثان تاه - هيروكي إيتو

الوسط: ليون جوريتسكا - رافاييل جيريرو - مايكل أوليسي - لينارت كارل

الهجوم: لويس دياز - هاري كين

في المقابل، أعلن فرانك شميدت المدير الفني لفريق هايدنهايم تشكيلة فريقه لمواجهة ضيفه بايرن ميونيخ في الدوري الألماني وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديانت راماج

الدفاع: مارنون بوش - بينديكيت جيمبر - بينديكيت جيمبر

الوسط: يان شيوبنر - نيكلاس دورش - جوناس فورينباش - لوكا كيربر - ماتياس هونساك

الهجوم: مارفن بيرينجر

مباراة بايرن ميونخ ضد هايدنهايم

دخل بايرن اللقاء وهو يمتلك أقوى خط هجومي في الدوري الألماني هذا الموسم، بعدما هز شباك منافسيه 51 مرة خلال 14 جولة، بمعدل تهديفي غير مسبوق بلغ 3,64 أهداف في المباراة الواحدة، رقم لم يسبق أن حققه أي فريق في هذه المرحلة من تاريخ المسابقة.

في المقابل يعاني هايدنهايم على مستوى الفاعلية الهجومية، إذ اكتفى بتسجيل 13 هدفًا فقط، ليصنف ضمن أضعف خطوط الهجوم في "البوندسليغا".

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذا الفوز رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 41 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الألماني، موسعا الفارق مق مع أقرب منافسيه دورتموند إلى 9 نقاط

في المقابل، تجمد رصيد هايدنهايم عند 11 نقطة في المركز السابع عشر.

