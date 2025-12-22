الإثنين 22 ديسمبر 2025
أخبار مصر

"النقل" تكشف أبرز خدمات ميناء أكتوبر وتأثيره على الصادرات

ميناء أكتوبر، فيتو
نشرت وزارة النقل تقريرا مصحوبا بإنفوجراف عن ميناء أكتوبر الجاف جاء به، أن ميناء أكتوبر الجاف هو نقطة التحوّل في منظومة الخدمات اللوجستية داخل مصر، حيث يجمع بين الكفاءة التشغيلية والتكامل بين وسائل النقل والتخليص الجمركي والتخزين.

الميناء يقدم حلًا متكاملًا يبدأ من تغطية الضمانات الجمركية، ما يُسهّل على الشركات الاستيراد دون الحاجة لإجراءات معقدة أو تأخير، مرورًا بالنقل السريع والآمن للبضائع عبر شبكة السكك الحديدية الممتدة من المواني البحرية مثل الإسكندرية والدخيلة ودمياط، وصولًا إلى الإفراج الجمركي أو التخزين في مرافق حديثة ومؤمّنة بالكامل.

يعد ميناء أكتوبر الجاف أول ميناء جاف في مصر، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث يشارك في متابعة تشغيله الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة من وزارة النقل، بالإضافة إلى شركة ميناء أكتوبر الجاف

أهمية ميناء أكتوبر الجاف في تيسير حركة التجارة 

 

يتيح ميناء أكتوبر الجاف تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين بحيث يتم الإفراج عن تلك البضائع حسب طلب المستورد وسداد الجمارك الخاصة بالبضائع المفرج عنها فقط إلى جانب تخفيف الضغط على الموانئ البحرية وتوفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع

وتخفيف الضغط على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لشاحنات نقل البضائع الثقيلة عليها ويساهم زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، إلى تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم فى النقل البرى.

