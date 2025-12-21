الزمالك يحسم الجدل حول انتقال أحمد حمدي إلى بيراميدز

18 حجم الخط

نفى مصدر مسئول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بشكل قاطع، كل ما تردد في الساعات الأخيرة حول وصول عروض رسمية من نادي بيراميدز للتعاقد مع صانع ألعاب الفريق، أحمد حمدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

نفي رسمي وتأكيد على الاستقرار

وأكد المصدر أن الإدارة لم تتلقَ أي خطابات رسمية أو اتصالات شفهية من جانب مسئولي بيراميدز بشأن اللاعب، مشددًا على أن "كل ما يثار في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي هو محض شائعات لا أساس لها من الصحة، وتهدف فقط لزعزعة استقرار الفريق في توقيت هام من الموسم".

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني أحمد عبد الرؤوف، منح لاعبي "الفارس الأبيض" راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم الأحد.

وجاء هذا القرار في إطار السياسة التي يتبعها الجهاز الفني لتجنب الإجهاد البدني، خاصة في ظل تلاحم المباريات في البطولة الودية الحالية.

مكافأة الفوز وصدارة المجموعة

تأتي هذه الراحة كنوع من المكافأة المعنوية للاعبين بعد الأداء القوي الذي ظهروا به في مباراة أمس السبت أمام فريق حرس الحدود.

حيث نجح الزمالك في تحقيق فوز ثمين بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي استضافه ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة "كأس عاصمة مصر".

هذا الانتصار رفع رصيد الفريق الأبيض إلى 4 نقاط، ليقفز بها إلى صدارة ترتيب المجموعة، واضعًا نفسه كمرشح قوي لحسم اللقب،



موعد استئناف التدريبات والتحول للكلية الحربية

من المقرر أن تنتهي فترة الراحة سريعًا، حيث يعود الفريق للانتظام في التدريبات الجماعية بدءًا من غدٍ الاثنين.

وأشار الجهاز الإداري للنادي إلى أن المران سيُقام على أرضية ستاد الكلية الحربية، وذلك لبدء التحضيرات الجادة للمواجهة القادمة.

ويسعى أحمد عبد الرؤوف خلال مران الغد إلى معالجة بعض الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في لقاء الحرس، مع العمل على رفع معدلات اللياقة البدنية للعناصر التي لم تشارك بصفة أساسية

برنامج خاص للاعبين المصابين

وعلى هامش الراحة، تواصل الجهاز الطبي مع عدد من اللاعبين الذين يعانون من كدمات خفيفة للاطمئنان على حالتهم.

ومن المنتظر أن يشهد مران الإثنين وضع برنامج تأهيلي خاص لبعض النجوم لضمان جاهزيتهم التامة لموقعة سموحة المرتقبة.

ويركز الجهاز الفني على الجانب النفسي بجانب البدني، مستغلًا الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين بعد اعتلائهم قمة الجدول، مما يعزز من فرص الفريق في مواصلة سلسلة الانتصارات وإرضاء القاعدة الجماهيرية الكبيرة.

