دحان بيدا حكما لمباراة نيجيريا وتنزانيا في كأس أمم أفريقيا

يدير الحكم الموريتاني دحان بيدا مباراة نيجيريا أمام تنزانيا، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام في المغرب، وتستمر حتى 18 يناير المقبل.

سفيان رحيمي يهدر أول ضربة جزاء في أمم أفريقيا 2025

أهدر سفيان رحيمي ضربة جزاء لـ منتخب المغرب ضد جزر القمر، في المباراة التي تقام مساء اليوم الأحد، في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025، والتي تستمر حتى 18 يناير 2026.

تشكيل منتخب جزر القمر أمام المغرب

حراسة المرمى: يانيك باندور.

خط الدفاع: يانيس كاري - أحمد صليحي - كينان تويبيبو - إسماعيل بورا.

خط الوسط: زيدو يوسف - بنجالود يوسف - إياد محمد - فايز سليماني.

خط الهجوم: رفيقي سعيد - يوسف مشنجاما.

تشكيل منتخب المغرب ضد جزر القمر

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: نصير مزراوي، أنس صلاح، نايف أكرد، رومان سايس.

خط الوسط: سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، نائل العيناوي.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، سفيان رحيمي، إسماعيل الصيباري.

تاريخ مواجهات منتخب المغرب ضد جزر القمر

‎يعود أول احتكاك رسمي بين المنتخبين إلى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019، حين استقبل المنتخب المغربي نظيره القمري بالرباط، ونجح في تحقيق فوز صعب بهدف دون رد، في مباراة طبعها التسرع الهجومي أسود الأطلس والانضباط الدفاعي للضيوف.

وفي لقاء الإياب، فُرض التعادل الإيجابي (2-2) على منتخب المغرب، بعدما وجد نفسه متأخرًا بهدفين، قبل أن يعود في النتيجة.

وتجدد الموعد بين المنتخبين في الجولة الثانية من دور مجموعات نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، حيث أكد أسود الأطلس تفوقهم، وحققوا فوزًا بثنائية نظيفة، في مباراة أظهر فيها المنتخب المغربي نضجًا تكتيكيًا وتحكمًا في نسق اللعب، مقابل محاولات متواضعة لمنتخب جزر القمر، الذي كان يعيش واحدة من أولى تجاربه القارية الكبرى.

وفي 2 ديسمبر الحالي 2025، خلال نهائيات كأس العرب في قطر، فاز منتخب المغرب بنتيجة 3–1 على جزر القمر.

