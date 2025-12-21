تعرف علي موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر بعد تعديله

الأحد 21 ديسمبر 2025
أخطرت إدارة المسابقات بـ رابطة الأندية المصرية المحترفة نادي غزل المحلة اليوم بتعديل موعد مباراة الفريق أمام النادي الأهلي، والمقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس العاصمة. 

وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وغزل المحلة في تمام الساعة الثامنة مساء، قبل تعديل موعدها لتقام في الخامسة. 

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

 من المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره فريق غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 من شهر ديسمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

1- فاركو - 6 نقاط

2- طلائع الجيش - 3 نقاط 

3- إنبي - 3 نقاط 

4- الأهلي - 3 نقاط 

5- المقاولون العرب - بدون نقاط 

6- غزل المحلة - بدون نقاط 

7- سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط  

