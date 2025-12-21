الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 5 عناصر جنائية بتهمة غسل 180 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأموال
الأموال
18 حجم الخط

تمكن  قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، بمحافظة الجيزة.

ضبط 5 عناصر جنائية 

تبين أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، لتظهر وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت القيمة المالية للأموال المغسولة بحوالي 180 مليون جنيه.

غسل 180 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تم اتخاذ كافة  الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتحويلهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات، في إطار  جهود الدولة لملاحقة كافة الأنشطة الإجرامية وملاحقة الأموال المتحصلة منها، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.

حبس عصابة انتحلت صفة الشرطة للنصب والاحتيال بالجيزة

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب معاكسة سيدة بالجيزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غسل أموال تجارة المخدرات وزارة الداخلية ضبط عناصر إجرامية ممتلكات غير مشروعة العقارات والسيارات

مواد متعلقة

حبس عصابة انتحلت صفة الشرطة للنصب والاحتيال بالجيزة

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب معاكسة سيدة بالجيزة

تفاصيل هتك عرض طالب داخل دورة مياه مدرسة بـ 6 أكتوبر

ضبط 18 بلطجيا وهاربا من المراقبة و83 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

أخبار الحوادث اليوم: سقوط زعيم عصابة ابتزاز الأهالي في الدقهلية..موعد الفصل في الطعون الانتخابية على نتائج 30 دائرة ملغاة..النيابة تُجري تفتيشًا لمركزي إصلاح وتأهيل بوادي النطرون

تحرير 7 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية على المحال والعقارات

ضبط تشكيل عصابي متهم بسرقة أسلاك كهربائية وأدوات صحية من فيلا بالتجمع

أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية حول مكافحة شبكات تهريب المهاجرين

الأكثر قراءة

موعد حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا بالمغرب والقنوات الناقلة

افتتاح كأس الأمم الأفريقية، موعد مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

أمم أفريقيا 2025، موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي والقناة الناقلة

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

مصر تعلن للعالم بدء فصل الشتاء من الأقصر، تفاصيل الاحتفال بتعامد الشمس على معبد الكرنك (صور)

مصر تتقدم 47 مركزًا في تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025

إعلام فلسطيني: استشهاد 400 منذ دخول اتفاق غزة حيز التنفيذ أكتوبر الماضي

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

قانون الخدمة المدنية، شروط الحصول على استحقاق نقدي مقابل الإجازات للموظفين

الفراولة تبدأ من 18 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

النقل تكشف أبرز مميزات القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الهلال في المنام وعلاقتها بأداء مناسك الحج أو العمرة

في ذكرى رحيل الشيخ علي محمود، محطات في حياة سيد القراء وإمام المنشدين

دعاء للصائمين في أول أيام شهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads