ضبط 5 عناصر جنائية بتهمة غسل 180 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، بمحافظة الجيزة.

ضبط 5 عناصر جنائية

تبين أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، لتظهر وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت القيمة المالية للأموال المغسولة بحوالي 180 مليون جنيه.

غسل 180 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتحويلهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات، في إطار جهود الدولة لملاحقة كافة الأنشطة الإجرامية وملاحقة الأموال المتحصلة منها، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.

