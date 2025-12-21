ضبط أكثر من 132 ألف مخالفة مرورية و63 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

18 حجم الخط

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على جميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 132409 مخالفة مرورية متنوعة، منها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، مخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1275 سائقًا، وأسفرت الفحوصات عن إيجابية 57 حالة تعاطي مواد مخدرة.

ضبط مخالفات وحالات تعاطي على الطريق الدائري الإقليمي

واصلت الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت عن: ضبط 740 مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب، شروط التراخيص، الأمن والمتانة)

كما تم فحص 103 سائقين، وتبين إيجابية 6 حالات تعاطي مواد مخدرة، وضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 12 حكمًا، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع استمرار الحملات المرورية للحفاظ على الانضباط والأمن على الطرق.

