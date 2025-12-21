تسلق المواسير لسرقة شقة في الشروق، والأمن يكشف التفاصيل

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، منشورات ومقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت قيام أحد الأشخاص بالتسلل داخل شقة سكنية وسرقة محتوياتها عبر التسلق على مواسير الصرف الصحي، وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من كشف ملابسات الواقعة.

تسلق المواسير لسرقة محتويات شقة في الشروق

وتبين من خلال الفحص، تلقى قسم شرطة الشروق بلاغًا من مهندس مقيم بدائرة القسم، أفاد بسرقة 3 أجهزة "لاب توب" من داخل شقته بأسلوب التسلق عبر المواسير.

الأمن يكشف ملابسات سرقة شقة بأسلوب التسلق بمدينة الشروق

بمتابعة التحريات، تمكنت الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عاطل له معلومات جنائية ومقيم بالجيزة، والذي اعترف بارتكاب السرقة. وبإرشاده تم ضبط المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

