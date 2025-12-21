الأحد 21 ديسمبر 2025
حوادث

الأمن يكشف حقيقة فيديو عن مزاعم تعدي رجل شرطة على أرض زراعية بالبحيرة

 كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عن مزاعم تعدٍ على أرض زراعية بالبحيرة.

جاء ذلك في إطار متابعة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمن الادعاء بقيام أحد رجال الشرطة بمركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة بتبوير قطعة أرض زراعية مزروعة بمحصول القمح دون وجه حق، حيث باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة.

نكاية في ضابط مجرى التحريات، الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء الشرطة على أرض 

 


وتبين بالفحص أن الحادثة تعود إلى 21 أكتوبر الماضي، حينما تلقت إدارة مركز شرطة أبو المطامير بلاغًا من سيدة أفادت بتضررها من شقيقها وابنه، اللذين تعديا على قطعة أرض زراعية مملوكة لها ورثتها عن والدها، ومنعاها من دخول الأرض باستخدام القوة وممارسة أعمال بلطجة عليها.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكشفت التحريات التي وردت بقرارات النيابة صحة أقوال الشاكية، فيما ثبت أن الادعاءات التي تضمنها مقطع الفيديو كاذبة، وجاءت نكايةً في الضابط الذي حرر محضر التحريات بعد رفض الشاكية التصالح مع المتهمين.
وقد تم ضبط المشكو في حقهما، واتُخذت الإجراءات القانونية حيال الادعاءات الكاذبة. 

