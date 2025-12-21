الأحد 21 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط 10 أطنان دقيق مدعم و3 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي خلال حملات بالمحافظات

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، في إطار جهود حماية المستهلكين وضبط المخالفات التموينية.  

ضبط 10 أطنان دقيق مدعم 

وأشار قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، إلى أن الحملات أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، وتم ضبط ما يزيد عن 10 أطنان  دقيق (أبيض وبلدي مدعم).  

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ضمن خطة مستمرة لرصد وضبط جميع المخالفات التموينية وحماية حقوق المواطنين.

ضبط 3 ملايين جنيه حصيلة قضايا إتجار بالنقد الأجنبي

كما واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية،  الحملات الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتمثل في إخفاء النقد عن التداول أو التعامل به خارج نطاق السوق المصرفي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدة قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة مالية تتجاوز 3 ملايين  جنيه.

جهود الأجهزة الأمنية

أكدت التحريات أن هذه العمليات كانت تهدف إلى التأثير على الاستقرار الاقتصادي ورفع أسعار العملات بشكل غير مشروع، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا على الاقتصاد القومي.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتستمر الحملات الأمنية لضبط المخالفين ومكافحة الأنشطة غير المشروعة في سوق النقد الأجنبي.

