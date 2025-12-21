سرقة محمول سيدة أجنبية بأسوان، والأمن يكشف التفاصيل

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" بأسوان.

سرقة هاتف سيدة أجنبية أثناء بث مباشر بأسوان

رصدت أجهزة الأمن مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" بأسوان.

وبالفحص، تبين أن الواقعة قديمة، حيث إنه بتاريخ 7/2/2023 تلقى قسم شرطة أول أسوان بمديرية أمن أسوان بلاغا من سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول"، بأنه أثناء ركوبها مركبة "توك توك" بدائرة القسم، قام قائدها بمغافلتها وسرقة هاتفها المحمول، ولاذ بالفرار.

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مركبة "التوك توك" وقائدها فى حينه، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإعادة الهاتف لمالكته، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية نحو مروج تلك المزاعم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.