رياضة

حسام حسن: حققت لقب أمم أفريقيا كلاعب وأسعى للفوز به كمدرب

حسام حسن
حسام حسن
 منتخب مصر، أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، أن الشعب المصري تعود على المشاركة ببطولة كبيرة ككأس الأمم الأفريقية.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي:" نحن كجهاز فني ولاعبين مستعدون البطولة ونسعى إلى إسعاد الشعب المصري، والبداية ستكون مع زيمبابوي والتي ستكون مهمة للغاية لأنها البداية حتى تحفزنا لاستكمال البطولة.

وتابع حسام حسن:" كان لي الشرف في المشاركة بكاس الأمم الأفريقية كلاعب والآن كمدرب، وأتمنى أن أحرزها وأنا مدرب.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة زيمبابوي في افتتاح مشواره في بطولة أمم أفريقيا 2025، التي تقام في ضيافة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبل.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر
حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر

أبو ريدة يصل أغادير لمؤازرة منتخب مصر

وصل هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة أمس السبت، إلى مدينة أكادير المغربية، حيث مقر إقامة معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم في بطولة أمم أفريقيا 2025، التي تنطلق منافساتها في المغرب اليوم الأحد، وتستمر منافساتها حتى الثامن عشر من شهر يناير المقبل.

كان هاني أبو ريدة حضر، أمس السبت، اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالعاصمة المغربية الرباط، والذي شهد اتخاذ مجموعة من القرارات التاريخية.

أبو ريدة يجتمع بلاعبي منتخب مصر

عقب انتهاء اجتماع المكتب التنفيذي للكاف، توجه أبو ريدة مباشرة من الرباط إلى مدينة أكادير، من أجل التواجد إلى جانب منتخب مصر لدعم ومؤازرة لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي في الجولة الافتتاحية ببطولة أمم أفريقيا 2025، التي تنطلق منافساتها بالمغرب اليوم الأحد.

منتخب مصر الأول لكرة القدم
منتخب مصر الأول لكرة القدم

أبو ريدة يقرر البقاء في أغادير لدعم الفراعنة 

وعلمت فيتو أن هاني أبو ريدة قرر الإقامة بشكل كامل رفقة منتخب مصر في مدينة أغادير، من أجل توفير كل سبل الراحة وتلبية كافة احتياجات الجهاز الفني، لتوفير كل الأجواء التي من شأنها تساعد الفريق على التركيز الكامل في المباريات وتحقيق الانتصارات التي تفتح الطريق أمام الفراعنة من أجل حصد اللقب 

موعد مباراة مصر وزيمبابوي 

وتقام مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي في الجولة الأولى غدا الإثنين 22 ديسمبر الجاري، ويحتضنها استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

وتنقل مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لجميع مباريات كأس الأمم الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

