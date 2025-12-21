مجموعة مصر، مواعيد مباريات أنجولا في بطولة أمم أفريقيا

18 حجم الخط

أمم افريقيا ، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، لخوض مافسات بطولة أمم أفريقيا في نسختها رقم 35، والتي تقام في ضيافة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى الثامن عشر من يناير المقبل.

وأوقعت قرعة "الكان" منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا.

منتخب مصر سيواجه زيمبابوي في الجولة الأولى، ثم يواجه جنوب أفريقيا في الجولة الثانية، ويختتم مواجهاته في دور المجموعات بمواجهة منتخب أنجولا.

مواعيد مباريات أنجولا في بطولة أمم أفريقيا

ومن المقرر أن تقام مباريات أنجولا على النحو التالي:

22 ديسمبر.. جنوب أفريقيا وأنجولا " السابعة مساء بتوقيت القاهرة".

26 ديسمبر.. أنجولا وزيمبابوي" الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة".

29 ديسمبر.. مصر وأنجولا “ السادسة مساء بتوقيت القاهرة”.

قائمة أنجولا الرسمي في أمم أفريقيا 2025

ضمت قائمة منتخب أنجولا الرسمية في بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب 28 لاعبا هم:

حراسة المرمى: نيبلو- هوجو ماركيز - أنطونيو دومينيك.

الدفاع: روي مودستو - إيدي أفونسو - تو كارنييرو - نوريو فورتونا - بيدرو بوندو - دافيد كارمو - جوناثان بواتو -كيالوندا جاسبار - كلينتون ماتا.

الوسط: بيني موكيندي - مانويل شو - فريدي- أنطونيو ماييسترو - مانويل كيليانو - ماريو بالبورديا.

الهجوم: زيتو لوفومبو - مانويل بنسون - ميلسون - شيكو بانزا - جيلسون دالا - راندي نتيكا - آري بابل - كريستفاو مابولولو - مبالا نزولا - أمبروسيني زيني.

