السبت 20 ديسمبر 2025
سعود عبد الحميد يقود فريق لانس للصعود للدور 16 من كاس فرنسا (فيديو)

سعود عبد الحميد،
سعود عبد الحميد، فيتو
قاد سعود عبد الحميد، فريقه لانس لتحقيق الفوز على أولنوي، بنتيجة (3-1)، خلال المباراة التي جرت بين الطرفين، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس فرنسا.


وشهدت المباراة ظهورًا لافتًا من عبد الحميد وساهم في صعود فريقه للدور الـ16 للبطولة بعد أن تمكن من صناعة الهدف الأول في الدقيقة 17، قبل أن يسجل الهدف الثاني بالدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع لحساب الشوط الأول.

 

وتعد هذه هي أول مرة يسجل فيها سعود عبد الحميد هدفًا مع لانس منذ وصوله خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من روما لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وفشل عبد الحميد في 10 مباريات في التسجيل أو الصناعة مع لانس، قبل أن يتوهج في المباراة رقم 11 بالتسجيل والصناعة في آنٍ واحد.

سعود عبدالحميد بطولة كأس فرنسا كأس فرنسا

