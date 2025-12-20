السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جريزمان على رادار السعودية، عروض رسمية من أهلي جدة والوحدة

جريزمان،فيتو
جريزمان،فيتو
18 حجم الخط

كشفت تقارير تركية أن الأندية السعودية ترغب في التعاقد مع أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، من جديد، في ظل اشتعال المنافسة على ضم اللاعب من جانب عدة أندية أوروبية وأمريكية، مع اقتراب النجم الفرنسي من مرحلة حاسمة في مسيرته الاحترافية.


وبحسب ما كشفه الصحفي التركي الموثوق أكرم كونور، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، فقد تلقى جريزمان عروضًا رسمية من ثلاثة أندية، يتقدمها ناديان سعوديان.

وكشف أكرم كونور، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، أن أهلي جدة والوحدة السعوديان تحركا رسميًّا لضم النجم الفرنسي، إلى جانب نادي شارلوت الأمريكي، في محاولة جادة لإقناع اللاعب بخوض تجربة جديدة خارج أوروبا.

وكتب كونور، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن اهتمام الأندية بضم جريزمان لا يقتصر على العروض المقدمة فقط، إذ أبدت عدة أندية بارزة رغبتها في ضمه، من بينها إنتر ميامي الأمريكي، ويوفنتوس الإيطالي، وجالطة سراي التركي، وأولمبيك ليون الفرنسي.

وكان اسم المهاجم الفرنسي قد ارتبط بقوة بالدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وتحديدًا بنادي الهلال، حيث أشارت تقارير سابقة إلى تقدم النادي الأزرق بعرض رسمي بلغت قيمته 20 مليون يورو، بطلب مباشر من المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، قبل أن تتوقف المفاوضات دون حسم الصفقة.

ولا يزال مستقبل جريزمان، البالغ من العمر 34 عامًا، محل غموض، رغم امتلاكه عقدًا مع أتلتيكو مدريد يمتد حتى عام 2027.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انطوان جريزمان أتلتيكو مدريد أهلي جدة أهلي جدة والوحدة أكرم كونور الوحدة السعودي جالطة سراي التركي

مواد متعلقة

أرقام فينشينزو إيتاليانو مدرب بولونيا في آخر 4 مواسم

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لضربة البداية أمام زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية (صور)

منتخب مصر يرتدي القميص الأحمر أمام زيمبابوي وجنوب أفريقيا.. والأبيض أمام أنجولا

سر وراء إيقاف القيد الثامن لنادي الزمالك

بالتزكية.. إبراهيم شلباية رئيسًا لنادي المعادي واليخت لدورة 2025–2029

مصر تختتم مشاركتها في دورة الألعاب الأفريقية للشباب بـ76 ميدالية

من بينهم منتخب مصر، أكثر المباريات تهديفا بكأس الأمم الأفريقية

موعد ثاني تدريبات منتخب مصر في المغرب استعدادا لأمم إفريقيا

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس عاصمة مصر بعد مرور 75 دقيقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

طقس اليوم، الصعيد يسجل 5 درجات مئوية وتحذير من انخفاض درجات الحرارة الصغرى

الخطيب يفتح الباب لـ حسام عاشور من جديد، عودة مفاجئة لقائد الأهلي السابق بمنصب رسمي

طقس السبت، أمطار خفيفة ورذاذ غير مؤثر على هذه المناطق

القبض على إبراهيم سعيد وطليقته بعد مشاجرة عنيفة بفندق بالقاهرة الجديدة

أول تعليق من ترامب على ضرب أهداف لـ«داعش» في سوريا

وزير الحرب الأمريكي يكشف تفاصيل عملية "عين الصقر" في سوريا

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤيا الذباب في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والمشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads