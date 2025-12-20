جريزمان على رادار السعودية، عروض رسمية من أهلي جدة والوحدة

18 حجم الخط

كشفت تقارير تركية أن الأندية السعودية ترغب في التعاقد مع أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، من جديد، في ظل اشتعال المنافسة على ضم اللاعب من جانب عدة أندية أوروبية وأمريكية، مع اقتراب النجم الفرنسي من مرحلة حاسمة في مسيرته الاحترافية.



وبحسب ما كشفه الصحفي التركي الموثوق أكرم كونور، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، فقد تلقى جريزمان عروضًا رسمية من ثلاثة أندية، يتقدمها ناديان سعوديان.

وكشف أكرم كونور، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، أن أهلي جدة والوحدة السعوديان تحركا رسميًّا لضم النجم الفرنسي، إلى جانب نادي شارلوت الأمريكي، في محاولة جادة لإقناع اللاعب بخوض تجربة جديدة خارج أوروبا.

وكتب كونور، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن اهتمام الأندية بضم جريزمان لا يقتصر على العروض المقدمة فقط، إذ أبدت عدة أندية بارزة رغبتها في ضمه، من بينها إنتر ميامي الأمريكي، ويوفنتوس الإيطالي، وجالطة سراي التركي، وأولمبيك ليون الفرنسي.

وكان اسم المهاجم الفرنسي قد ارتبط بقوة بالدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وتحديدًا بنادي الهلال، حيث أشارت تقارير سابقة إلى تقدم النادي الأزرق بعرض رسمي بلغت قيمته 20 مليون يورو، بطلب مباشر من المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، قبل أن تتوقف المفاوضات دون حسم الصفقة.

ولا يزال مستقبل جريزمان، البالغ من العمر 34 عامًا، محل غموض، رغم امتلاكه عقدًا مع أتلتيكو مدريد يمتد حتى عام 2027.

