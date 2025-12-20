الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد صلاح يوجه رسالة للاعبي منتخب مصر قبل انطلاق أمم أفريقيا

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو
18 حجم الخط

منتخب مصر، عقد لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم، جلسة مغلقة اليوم السبت بمعسكر الفريق في مدينة أغادير المغربية، في حضور محمد صلاح قائد الفراعنة ومحمود تريزيجيه ومحمد الشناوي ورامي ربيعة.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن لاعبي مصر تعاهدوا خلال جلستهم على بذل أقصى ما لديهم من جهد من أجل الفوز بلقب أمم أفريقيا 2025 

 

حماس وتركيز كبير داخل معسكر منتخب مصر

وتابع المصدر، بأن هناك حالة من الحماس والتركيز الشديد بين لاعبي منتخب مصر، وأن الجميع متحفز لضربة البداية أمام زيمبابوي، وهناك إصرار غير مسبوق بين اللاعبين على تحقيق الفوز في الجولة الأولى من أجل الحصول على دفعة معنوية كبيرة تمنح اللاعبين مزيدا من الثقة التي تفتح الطريق أمام الفراعنة نحو المباراة النهائية والتتويج باللقب.

ويشهد معسكر منتخب مصر في الساعات الماضية حالة استنفار وحماس شديد بين الجميع من أجل إستعادة لقب أمم أفريقيا الغائب عن مصر منذ نسخة 2010 في أنجولا.

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

رسالة محمد صلاح للاعبي مصر قبل مواجهة زيمبابوي

وأوضح المصدر، أن محمد صلاح تحدث إلى لاعبي منتخب مصر، قائلا لهم: منتخب الفراعنة دائما في مقدمة المرشحين لحصد اللقب الافريقي مهما كانت حالته الفنية ويبقى دائما أحد الكبار في القارة السمراء.

وأكمل صلاح حديث لزملائه اللاعبين مسترشدا على كلامه بأن منتخب مصر وصل لنهائي أمم افريقيا مرتين في أخر 10 سنين أمام الكاميرون في 2017 وخسر بصعوبة أمام الكاميرون 2-1، وأمام السنغال في 2021 وخسرها بركلات الجزاء الترجيحية  

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم مدينة أغادير المغربية محمد صلاح محمود تريزيجيه محمد الشناوي رامي ربيعة أمم أفريقيا 2025

مواد متعلقة

معلومات مهمة عن منتخب أنجولا منافس مصر في أمم أفريقيا 2025.. “كان” المغرب يمثل الظهور العاشر للغزلان السوداء بالبطولة القارية.. أفضل إنجازاته بلوغ ربع النهائي 3 مرات.. وجناح الزمالك يزين القائمة

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي والقناة الناقلة

منتخب مصر يرتدي القميص الأحمر أمام زيمبابوي وجنوب أفريقيا.. والأبيض أمام أنجولا

منافس مصر في الكان.. منتخب جنوب أفريقيا يبحث عن اللقب الثاني.. وهوجو بروس يستهدف إعادة الأمجاد.. وهؤلاء العمود الفقري لـ"الأولاد"

الأكثر قراءة

الدفاع المدني يرفع ركام شقة منهارة وإصابة طالب في العجوزة

آرسنال ينتزع فوزًا صعبًا من إيفرتون بهدف ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي

أمطار خفيفة على هذه المناطق، الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

ساكا يقود هجوم أرسنال أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

وزير البترول: الغاز الإسرائيلي أرخص من "سفن التغييز" والصفقة تجارية بحتة

الافتتاح تحول لمأساة، تفاصيل محاولة انتحار مروعة أمام مطعم ناصر البرنس بالشيخ زايد

شهود العيان يكشفون ملابسات إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه

نتيجة الحلقة الـ12 من «دولة التلاوة»، أحمد علي يتصدر وسط منافسة كبيرة

خدمات

المزيد

الدينار الأردني يتجاوز 67 جنيها في البنك المركزي اليوم

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

المزيد

انفوجراف

جوائز ضخمة للمنتخبات المشاركة بأمم أفريقيا 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ارتداء الملابس البيضاء في المنام وعلاقته بالتوبة من الذنوب

نتيجة الحلقة الـ12 من «دولة التلاوة»، أحمد علي يتصدر وسط منافسة كبيرة

12 دعاء يمكنك ترديدها في أول ليلة من رجب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads