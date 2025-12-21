تعاهد على اللقب وحماس قبل ضربة البداية، منتخب مصر يخوض مرانه الأخير ويستعد بقوة لمواجهة زيمبابوي في الكان (صور)

18 حجم الخط

أدى منتخب مصر الأول لكرة القدم مرانا قويا مساء أمس السبت، تحت قيادة مديره الفني حسام حسن، في الحصة التدريبية الأساسية قبل مواجهة زيمبابوي في الجولة الافتتاحية ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقرر انطلاق فعالياتها في المغرب اليوم الأحد.

فيما عقد لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم، جلسة مغلقة اليوم السبت بمعسكر الفريق في مدينة أغادير المغربية، في حضور محمد صلاح قائد الفراعنة ومحمود تريزيجيه ومحمد الشناوي ورامي ربيعة.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن لاعبي مصر تعاهدوا خلال جلستهم على بذل أقصى ما لديهم من جهد من أجل الفوز بلقب أمم أفريقيا 2025

حماس وتركيز كبير داخل معسكر منتخب مصر

وتابع المصدر، أن هناك حالة من الحماس والتركيز الشديد بين لاعبي منتخب مصر، وأن الجميع متحفز لضربة البداية أمام زيمبابوي، وهناك إصرار غير مسبوق بين اللاعبين على تحقيق الفوز في الجولة الأولى من أجل الحصول على دفعة معنوية كبيرة تمنح اللاعبين مزيدا من الثقة التي تفتح الطريق أمام الفراعنة نحو المباراة النهائية والتتويج باللقب.

ويشهد معسكر منتخب مصر في الساعات الماضية حالة استنفار وحماس شديد بين الجميع من أجل استعادة لقب أمم أفريقيا الغائب عن مصر منذ نسخة 2010 في أنجولا.

رسالة محمد صلاح للاعبي مصر قبل مواجهة زيمبابوي

وأوضح المصدر، أن محمد صلاح تحدث إلى لاعبي منتخب مصر، قائلا لهم: منتخب الفراعنة دائما في مقدمة المرشحين لحصد اللقب الأفريقي مهما كانت حالته الفنية ويبقى دائما أحد الكبار في القارة السمراء.

وأكمل صلاح حديث لزملائه اللاعبين مسترشدا على كلامه بأن منتخب مصر وصل لنهائي أمم إفريقيا مرتين في آخر 10 سنين أمام الكاميرون في 2017 وخسر بصعوبة أمام الكاميرون 2-1، وأمام السنغال في 2021 وخسرها بركلات الجزاء الترجيحية

