أبو ريدة يشكر وزير الرياضة والشباب القطري

وجه المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، خالص الشكر والتقدير إلى الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة والشباب القطري، عقب زيارته لمران المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العرب بقطر، وحرصه على تحية اللاعبين والجهاز الفني والترحيب بهم.



وأبدى أبو ريدة عميق شكره وتقديره للشيخ حمد بن خليفة، على تلك اللفتة الطيبة، التي تعبر عن مدى عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

تفاصيل زيارة وزير الرياضة القطري للمنتخب

وكان وزير الرياضة والشباب القطري، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني حرص على حضور مران منتخب مصر، المشارك في كأس العرب وتحية اللاعبين والجهاز الفني بقيادة حلمي طولان، المدير الفني قبل المواجهة الحاسمة للفراعنة أمام الأردن في ختام دور المجموعات.



ويعد لقاء وزير الشباب والرياضة القطري لمنتخب مصر لفتة طيبة، خاصة مع العلاقات الطيبة، التي تربطه بالمهندس هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، علاوة علي قيام الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، بالحرص على الترحيب بجميع المنتخبات المشاركة في كأس العرب 2025 والتي تستضيفها قطر.



وقام المهندس حسن فريد، رئيس بعثة منتخب مصر بإهداء وزير الشباب والرياضة القطري، كرة كأس العرب، موقعة من جميع لاعبي المنتخب، تقديرًا لزيارته الكريمة للمنتخب في مرانه الأخير قبل مباراة الأردن.



وكان في استقبال وزير الشباب والرياضة القطري، حسن فريد، رئيس البعثة وحلمي طولان، المدير الفني وأحمد حسن، مدير المنتخب، وباقي أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي لمنتخب مصر.

