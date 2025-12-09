الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أبو ريدة يشكر وزير الرياضة والشباب القطري

أبو ريدة ووزير الرياضة
أبو ريدة ووزير الرياضة والشباب القطري، فيتو
18 حجم الخط

وجه المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، خالص الشكر والتقدير إلى الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة والشباب القطري، عقب زيارته لمران المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العرب بقطر، وحرصه على تحية اللاعبين والجهاز الفني والترحيب بهم.


وأبدى أبو ريدة عميق شكره وتقديره للشيخ حمد بن خليفة، على تلك اللفتة الطيبة، التي تعبر عن مدى عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

 

تفاصيل زيارة وزير الرياضة القطري للمنتخب

وكان وزير الرياضة والشباب القطري، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني حرص على حضور مران منتخب مصر، المشارك في كأس العرب وتحية اللاعبين والجهاز الفني بقيادة حلمي طولان، المدير الفني قبل المواجهة الحاسمة للفراعنة أمام الأردن في ختام دور المجموعات.


ويعد لقاء وزير الشباب والرياضة القطري لمنتخب مصر لفتة طيبة، خاصة مع العلاقات الطيبة، التي تربطه بالمهندس هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، علاوة علي قيام الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، بالحرص على الترحيب بجميع المنتخبات المشاركة في كأس العرب 2025 والتي تستضيفها قطر.


وقام المهندس حسن فريد، رئيس بعثة منتخب مصر بإهداء وزير الشباب والرياضة القطري، كرة كأس العرب، موقعة من جميع لاعبي المنتخب، تقديرًا لزيارته الكريمة للمنتخب في مرانه الأخير قبل مباراة الأردن.


وكان في استقبال وزير الشباب والرياضة القطري، حسن فريد، رئيس البعثة وحلمي طولان، المدير الفني وأحمد حسن، مدير المنتخب، وباقي أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي لمنتخب مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هاني ابوريده الاتحاد المصري لكرة القدم حمد بن خليفة وزير الرياضة والشباب القطرى المنتخب الوطني كأس العرب منتخب مصر

مواد متعلقة

عمان تفوز على جزر القمر 1/2 في كأس العرب 2025

حلمي طولان: مباراة الأردن صعبة وبنعمل ليها ألف حساب (فيديو)

طولان بعد النتائج المخيبة بكأس العرب: لا نتنصل من المسئولية ونحزن بسبب الجماهير (فيديو)

أبوريدة: حجم الإنفاق على المنتخب تضاعف وواجهنا أزمة بكأس العرب

الأكثر قراءة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الثلاثاء 9 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية ليلا.. وطوارئ في المحافظة ورفع الاستعدادات (صور)

لليوم الثاني، انخفاض أسعار الزيت اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الجوافة وارتفاع التين واليوسفي في سوق العبور

باستثناء النترات المخصوص، ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خطة المرور لإنقاذ السيارات المتعطلة على الطرق و7 نصائح للحد من الحوادث أثناء سقوط الأمطار

10 مدن تحت سيطرة الأمطار الرعدية والغزيرة اليوم

الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة 2026

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الثلاثاء 9 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 9 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads