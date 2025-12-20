السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

انفراجة في رحيل حمزة عبد الكريم لبرشلونة

حمزة عبد الكريم،
حمزة عبد الكريم، فيتو
18 حجم الخط

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن الأهلي وافق على انتقال حمزة عبد الكريم، لاعب الفريق الأحمر، على رحيل اللاعب لفريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


وقال أحمد شوبير، في تصريحات تليفزيونية: إن الأهلي وافق على رحيل حمزة عبد الكريم إلا أنه طلب وضع شرط وحيد لإتمام رحيل اللاعب في يناير المقبل وارتدائه قميص الفريق الكتالوني.

وقال شوبير: الأهلي موافق على مبدأ إعارة حمزة عبد الكريم لنادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية إلا أنه وضع عددًا من الشروط من أجل رحيله أو بقائه مع الفريق.

وأكد شوبير أن الأهلي وضع بند إلزامية الشراء في حالة مشاركة اللاعب أو تألقه مع الفريق الكتالوني، وبرشلونة يرغب في ضمه على سبيل الاختبار، لكن الأهلي يرغب في إلزام برشلونة.

وأتم شوبير: هناك حالة انفراجة في مفاوضات الأهلي وبرشلونة، الأهلي موافق على رحيل اللاعب والحصول على فرصة الاحتراف بينما برشلونة متمسك بشدة بضم اللاعب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حمزة عبد الكريم نادي برشلونة برشلونة الإسباني برشلونة الأهلي

مواد متعلقة

الخطيب يفتح الباب لـ حسام عاشور من جديد، عودة مفاجئة لقائد الأهلي السابق بمنصب رسمي

أرقام فينشينزو إيتاليانو مدرب بولونيا في آخر 4 مواسم

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لضربة البداية أمام زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية (صور)

منتخب مصر يرتدي القميص الأحمر أمام زيمبابوي وجنوب أفريقيا.. والأبيض أمام أنجولا

سر وراء إيقاف القيد الثامن لنادي الزمالك

بالتزكية.. إبراهيم شلباية رئيسًا لنادي المعادي واليخت لدورة 2025–2029

مصر تختتم مشاركتها في دورة الألعاب الأفريقية للشباب بـ76 ميدالية

من بينهم منتخب مصر، أكثر المباريات تهديفا بكأس الأمم الأفريقية

الأكثر قراءة

البتلو يرتفع 50 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

مدحت شلبي يقدم "يا مساء الأنوار يا أفريقيا" على شاشة MBC مصر

طقس اليوم، الصعيد يسجل 5 درجات مئوية وتحذير من انخفاض درجات الحرارة الصغرى

مواعيد قطارات الإسكندرية – القاهرة اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 ذهابا وعودة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع البصل والبطاطس والخيار في سوق العبور

ملفات إبستين تكشف الأمير أندرو بين أحضان 5 نساء وصورة لم تر من قبل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تعرف على معلق مباراة مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا 2025

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads