انفراجة في رحيل حمزة عبد الكريم لبرشلونة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن الأهلي وافق على انتقال حمزة عبد الكريم، لاعب الفريق الأحمر، على رحيل اللاعب لفريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وقال أحمد شوبير، في تصريحات تليفزيونية: إن الأهلي وافق على رحيل حمزة عبد الكريم إلا أنه طلب وضع شرط وحيد لإتمام رحيل اللاعب في يناير المقبل وارتدائه قميص الفريق الكتالوني.

وقال شوبير: الأهلي موافق على مبدأ إعارة حمزة عبد الكريم لنادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية إلا أنه وضع عددًا من الشروط من أجل رحيله أو بقائه مع الفريق.

وأكد شوبير أن الأهلي وضع بند إلزامية الشراء في حالة مشاركة اللاعب أو تألقه مع الفريق الكتالوني، وبرشلونة يرغب في ضمه على سبيل الاختبار، لكن الأهلي يرغب في إلزام برشلونة.

وأتم شوبير: هناك حالة انفراجة في مفاوضات الأهلي وبرشلونة، الأهلي موافق على رحيل اللاعب والحصول على فرصة الاحتراف بينما برشلونة متمسك بشدة بضم اللاعب.

