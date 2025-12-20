السبت 20 ديسمبر 2025
رياضة

أرقام فينشينزو إيتاليانو مدرب بولونيا في آخر 4 مواسم

فينشينزو إيتاليانو
فينشينزو إيتاليانو مدرب بولونيا، فيتو
حجز فريق بولونيا بقيادة فينشينزو إيتاليانو، بطاقة التأهل إلى نهائي كأس السوبر الإيطالية، عقب فوزه المثير على إنتر بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

 

أرقام فينشينزو إيتاليانو مدرب بولونيا في آخر 4 مواسم:

 تأهل إلى نهائي السوبر الإيطالي مع بولونيا للمرة الأولى تاريخيًّا.

 حقق لقب كأس إيطاليا مع بولونيا 2024/25.

 تأهل إلى السوبر الإيطالي مع بولونيا 2025/26.

قاد فيورنتينا إلى نهائي دوري المؤتمر 2023/24.

قاد فيورنتينا إلى نهائي دوري المؤتمر 2022/23.

 قاد فيورنتينا إلى نهائي كأس إيطاليا 2022/23.

 

تأهل بولونيا

وشهد اللقاء ندية كبيرة بين الفريقين، حيث تبادل الطرفان السيطرة وصنعا العديد من الفرص، قبل أن ينجح كل فريق في هز الشباك خلال الوقت الأصلي، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لبولونيا، مؤكدًا تفوقه الذهني وحسمه للتأهل.


وبهذا الفوز، يضرب بولونيا موعدًا مرتقبًا في المباراة النهائية أمام نابولي، في مواجهة منتظرة تُقام في الرياض، ضمن منافسات البطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.


ويسعى بولونيا لتحقيق لقب السوبر وإضافة إنجاز جديد إلى سجله، فيما يطمح نابولي للتتويج بالبطولة وتعزيز حضوره القاري، في نهائي يُتوقع أن يحمل الكثير من الإثارة والندية.

