مصطفى شلبي: رحيلي عن الزمالك كان بالتراضي وجمهوره لا ينسى

18 حجم الخط

صرح مصطفى شلبي لاعب فريق البنك الأهلي، أن رحيله عن نادي الزمالك كان بناء على رغبة مشتركة بينه وبين القلعة البيضاء.



وقال مصطفى شلبي في تصريحات لقناة "أون سبورت": "رحيلي عن الزمالك كان رغبة مشتركة مع النادي، وتلقيت مفاوضات من البنك الأهلي ووجودي معهم شرف لي".

وأضاف: “لم أكن محظوظًا مع الزمالك، رغم أنني قدمت مستوى طيبًا في كثير من الأوقات، ولكن كثرة الإصابات أثرت في مشواري”.

وتابع: “جمهور الزمالك كبير، ومن أوفى الناس اللي موجودة في الدنيا كلها، ويعشقون نادي الزمالك بجنون”.

وأكمل: “أنا زملكاوي، ولكن عند وجودي في إنبي وقعت رغبة للأهلي وكانت هناك مفاوضات من بيراميدز أيضًا، والزمالك لم يكن في الصورة وقتها، وكانت رغبتي الأهلي”.

واستكمل: “بعد ذلك شعرت أن الأهلي بدأ يتراجع وانتقالي للزمالك لم يستغرق وقتًا، وبالفعل وقعت للزمالك، أحترم بيراميدز ولكن لا يقارن بالأهلي والزمالك”.

وأتم: “الكرة في مصر وإفريقيا أهلي وزمالك، وعلاقتي بجمهور لأبيض ليست بها توتر مثلما كان يتردد دائمًا”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.