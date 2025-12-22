رئيس جهاز مستقبل مصر يوجه الشركات المنفذة للدلتا الجديدة بسرعة تنفيذ الأعمال

18 حجم الخط

عقد الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة اجتماعًا موسعًا بمقر الجهاز بمحور الضبعة، مع قيادات شركات السويدي إليكتريك، وسياك للمقاولات، والزاهي جروب، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال البنية التحتية المنفذة من قبل الشركات بمشروع الدلتا الجديدة، أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث.

ويأتي ذلك في إطار المتابعة الدقيقة والتنسيق المستمر لمراحل تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة، ومتابعة الخطة الزراعية الحالية للزراعات الشتوية والزراعات الصيفية المبكرة حتى منتصف شهر فبراير القادم



شارك في الاجتماع المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، وأحمد الزاهي، رئيس مجلس إدارة شركة الزاهي جروب، إلى جانب قيادات شركة سياك، والمهندس ياسر مصطفى، مؤسس شركة هيدرو للدراسات الهيدرولوجية والبيئية والبنية التحتية، استشاري مشروع الدلتا الجديدة، فضلًا عن عدد من قيادات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة المشرفين على تنفيذ المشروع.



وأكد الدكتور الغنام، خلال الاجتماع، على ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال المسندة للشركات بأعلى مستويات الجودة، لضمان زراعة الأراضي، مع الالتزام الصارم بالجداول الزمنية، ومضاعفة أعداد العمالة الفنية المدربة، ومتابعة المشروعات على أرض الواقع، ومحاسبة أي تقاعس عن التنفيذ.

ومن جانبها، أكدت الشركات المشاركة عزمها مضاعفة توريدات أجهزة الري المحوري وزيادة أعداد العمالة الفنية لضمان سرعة وكفاءة التنفيذ، بما يعكس التزامها بخطط الجهاز واستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.

