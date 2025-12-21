الأحد 21 ديسمبر 2025
حوادث

حجز تشكيل عصابي متهم بسرقة أسلاك كهربائية وأدوات صحية من فيلا بالتجمع

حبس متهمين، فيتو
أمرت النيابة العامة، بحجز تشكيل عصابي متهمين بسرقة كمية من الأسلاك الكهربائية والأدوات الصحية من بعض المنازل بمنطقة التجمع وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات.

وبالفحص، تبين تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من طبيب مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة كمية من الأسلاك الكهربائية والأدوات الصحية بأسلوب الفك من داخل الفيلا المملوكة له، والتي كانت تحت التشطيب.

ضبط تشكيل عصابي سرق أسلاكا كهربائية وأدوات صحية 

وبإجراء التحريات، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما تاجر خردة له معلومات جنائية، وحارس العقار المجاور للفيلا، وبحوزتهما مركبة «تروسيكل» استخدمت في ارتكاب الواقعة.

وبإرشادهما، تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية، مالك محل مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وتم ضبطه هو الآخر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

الجريدة الرسمية
