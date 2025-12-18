الخميس 18 ديسمبر 2025
أول قرار من النيابة بعد إصابة 11 شخصا في تصادم سيارتين بمدينة بدر

استعجلت النيابة العامة ببدر، التقرير المروري في حادث إصابة 11 شخصًا في تصادم سيارتين أعلى الطريق في مدينة بدر، في نطاق محافظة القاهرة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

حادث مدينة بدر اليوم

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة بدر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

 

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بمدينة بدر مما أدى إلى إصابة 11 شخصًا، وتم نقلهم المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وفي سياق آخر تمكن رجال المرور من رفع آثار حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

