الأهلي يعرض أشرف داري على الجيش الملكي وعرض قطري لجراديشار

قال الإعلامي خالد الغندور إن النادي الأهلي، قرر تسويق المدافع المغربي أشرف داري، خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لدراسة العروض المقدمة له.

الأهلي يقرر رحيل أشرف داري

وأضاف الغندور خلال برنامجه استاد المحور: الأهلي بدأ بالفعل في عرض اللاعب على عدد من أندية الدوري المغربي، يأتي في مقدمتها نادي الجيش الملكي، في إطار البحث عن عرض مناسب يحقق مصلحة النادي فنيًا وماليًا.



عرض قطري لجراديشار واللاعب يشترط راتب الأهلي للموافقة على الرحيل

وكشف خالد الغندور أن السلوفيني جراديشار، مهاجم فريق الأهلي، تلقى عرضًا من أحد أندية الدوري القطري، من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الغندور: اللاعب اشترط الحصول على نفس الراتب الذي يتقاضاه مع الأهلي من ناديه الجديد، والذي يقترب من 1.5 مليون دولار سنويًا، للموافقة على خطوة الرحيل.

وأضاف: جراديشار يمتلك عدة عروض أخرى بخلاف العرض القطري، أبرزها من أندية في سلوفينيا وروسيا والدنمارك، في ظل اهتمام متزايد بالحصول على خدماته خلال الفترة الحالية.

