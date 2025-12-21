إصابة شخص صدمته سيارة أعلى طريق الدائري الأوسطي بأكتوبر

18 حجم الخط

أصيب شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق أعلى الدائري الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



حادث الطريق الدائري الأوسطي



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق الدائرى الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال مرور الجيزة لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق الدائري الأوسطي بـمدينة 6 أكتوبر صدمته سيارة نقل مسرعة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



حوادث طرق



تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الإنشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع الإرشادات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

