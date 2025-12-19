الجمعة 19 ديسمبر 2025
حوادث

أول قرار ضد دجال كرموز بتهمة النصب على المواطنين بالعلاج الروحاني

استعجلت نيابة الأموال العامة، تحريات المباحث الجنائية حول دجال كرموز المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحاني وقيامه بممارسة أعمال الدجل في الإسكندرية.

 

القبض على دجال كرموز بالنصب على المواطنين بالعلاج الروحاني

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحاني وقيامه بممارسة أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامي بمواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي" - الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل).

 

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتصويره لمقاطع فيديو أثناء ممارسته أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

النصب والاحتيال على المواطنين

وفي سياق آخر تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من رصد نشاط إجرامي لشخص مقيم بالقاهرة له معلومات جنائية، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، مدعيًا قدرته على تسجيل أبنائهم بأحد الاتحادات الرياضية، تمهيدًا لتسويقهم للاحتراف محليًا وعربيًا، بينما كانت كل هذه الادعاءات كاذبة، مع ترويجه لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

