حوادث

انتداب المعمل الجنائي للتحقيق في سبب حريق ناد صحي للمساج بالمعادي

أمرت نيابة المعادي، بانتداب المعمل الجنائي بحريق نشب داخل نادٍ صحي بأحد العقارات السكنية بمنطقة المعادي دون وقوع أي إصابات وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعًا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

 

حريق ناد صحي بالمعادي

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل نادٍ صحي بأحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة المعادي، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل نادٍ صحي بالطابق الأرضي وامتدت النيران لشبابيك الطابقين الأول والثاني.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

وفي سياق آخر، انتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة حريق مطعم شهير بالطابق الأرضي بعقار مكون من 12 طابقًا بمنطقة جسر السويس، لحصر الخسائر والأسباب التي أدت إلى اشتعال النيران داخل المطعم وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة نجحت في إخماد حريق نشب داخل مطعم شهير في أحد العقارات بـ منطقة جسر السويس ، دون وقوع أي إصابات.

