حوادث

استعجال التقرير الطبي لـ5 مصابين باختناق إثر تسرب غاز بشقتهم في الجيزة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو
استعجلت النيابة العامة، التقرير الطبي لإصابة 5 أشخاص نتيجة تعرضهم لاختناق بسبب تسرب الغاز داخل شقتهم بـ منطقة بشتيل بالجيزة، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية. 

 

إصابة 5 أشخاص نتيجة تسرب غاز في بشتيل

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد يفيد بوجود حالات اختناق داخل شقة سكنية بمنطقة بشتيل بالجيزة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص بحالة إغماء نتيجة تسرب غاز داخل الشقة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت المعاينة وجود رائحة غاز طبيعي منتشرة في الشقة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وفي سياق آخر صرحت نيابة الجيزة بدفن جثث 5 أشخاص لقوا مصرعهم داخل شقة سكنية بـ منطقة بولاق الدكرور، إثر تسريب غاز، وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث. 

