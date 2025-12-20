السبت 20 ديسمبر 2025
الدوري الإنجليزي، مان سيتي يتقدم على وست هام بثنائية في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تقدم مانشستر سيتي على وست هام، بهدفين دون رد في الشوط الأول  ضمن لقاءات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي، موسم 2025-2026.

وسجل ثنائية مان سيتي كل من إيرلينج هالاند وتيجاني ريندرز خلال الـ45 دقيقة الأولى.

تشكيل مانشستر سيتي أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا.

خط الوسط الهجومي: تيجاني ريندرز، ريان شرقي، فيل فودين.

خط الهجوم: هالاند.

May be an image of ‎soccer, football and ‎text that says '‎Starting ΧΙ لا 25 2 3 2 Gianluigi Donnarumma Matheus Nunes Ruben Dias Josko Gvardiol 3 2 4 Nico MoReilly Nico Bernardo Silva Tijjani Reinders 10 9 Subs Trafford Ake Savinho Khusanov Gray Mukasa Lewis Mfuni R.Heskey Phil Foden/ Rayan/ Cherki Erling Haaland RLUF MOON. ขอม RAW ME ATANDING ATANDINGALONE ALONE WITHOUT DRFAM HEART. WITHOUT ALOVE OWN‎'‎‎

ويفتقد مانشستر سيتي أمام وست هام خدمات النجم المصري عمر مرموش، حيث يتواجد الأخير رفقة منتخب مصر في المغرب للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا، التي ستنطلق يوم 21 ديسمبر الجاري.

ويدخل مانشستر سيتي تلك المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، في حين أن وست هام لديه 13 نقطة في المركز الثامن عشر.

ويعد مانشستر سيتي هو صاحب أقوى خط هجوم في البريميرليج بعد مرور 16 جولة بعدد 38 هدفا.

ويأتي آرسنال ومانشستر يونايتد في المرتبة الثانية لأقوى خط هجوم في البريميرليج بعدما أحرز الثنائي عدد 30 هدفا، ويليهما تشيلسي بـ 27 هدفا ثم ليفربول بعدد 26 هدفا.

ويتصدر آرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة الـ 17 برصيد 36 نقطة، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة والذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش والذي يغيب عن مان سيتي اليوم بسبب تواجده مع منتخب مصر استعدادا للمشاركة في أمم أفريقيا بالمغرب.

