هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، يحتضن ملعب الاتحاد مباراة مانشستر سيتي ووست هام، اليوم ضمن لقاءات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي، موسم 2025-2026.

 

تشكيل مانشستر سيتي أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا.

خط الوسط الهجومي: تيجاني ريندرز، ريان شرقي، فيل فودين.

خط الهجوم: هالاند.

May be an image of ‎soccer, football

ويفتقد مانشستر سيتي أمام وست هام خدمات النجم المصري عمر مرموش، حيث يتواجد الأخير رفقة منتخب مصر في المغرب للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا، التي ستنطلق يوم 21 ديسمبر الجاري.

ويسعى نادي مانشستر سيتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم ضد وست هام، من أجل مواصلة الضغط على آرسنال في سباق لقب الدوري الإنجليزي، حيث يحتل الجانرز المركز الأول برصيد 36 نقطة.

ويدخل مانشستر سيتي تلك المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، في حين أن وست هام لديه 13 نقطة في المركز الثامن عشر.

موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام


تنطلق مباراة مانشستر سيتي ووست هام اليوم السبت في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية.

ويعد مانشستر سيتي هو صاحب أقوى خط هجوم في البريميرليج بعد مرور 16 جولة بعدد 38 هدفا.

ويأتي آرسنال ومانشستر يونايتد في المرتبة الثانية لأقوى خط هجوم في البريميرليج بعدما أحرز الثنائي عدد 30 هدفا، ويليهما تشيلسي بـ 27 هدفا ثم ليفربول بعدد 26 هدفا.

ويتصدر آرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة الـ 17 برصيد 36 نقطة، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة والذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش والذي يغيب عن مان سيتي اليوم بسبب تواجده مع منتخب مصر استعدادا للمشاركة في أمم أفريقيا بالمغرب.

