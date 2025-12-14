آرسنال لا يعرف طعم الخسارة على ملعب الإمارات هذا الموسم

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، يواصل نادي آرسنال فرض هيبته على ملعب الإمارات، بعدما حافظ على سجله الخالي من الهزائم في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي، ليؤكد قوة الفريق داخل قواعده وبين جماهيره.

أرقام استثنائية لأرسنال على ملعبه

وخاض “المدفعجية” 12 مباراة على ملعبهم هذا الموسم، حققوا خلالها 11 انتصارًا مقابل تعادل وحيد، دون أن يتعرضوا لأي خسارة، في أرقام تعكس الاستقرار الفني والصلابة الكبيرة للفريق.

وعلى الصعيد الهجومي، سجل آرسنال 31 هدفًا على ملعب الإمارات، بينما استقبلت شباكه 4 أهداف فقط، ليبرز التفوق الواضح دفاعيًا وهجوميًا، ويحول الملعب إلى حصن منيع أمام المنافسين.

هذه الأرقام تؤكد أن آرسنال بات من أصعب الفرق التي يمكن مواجهتها على أرضه، في ظل الأداء القوي، والدعم الجماهيري الكبير، والطموحات العالية للمنافسة على جميع البطولات هذا الموسم.

آرسنال يفوز على ولفرهامبتون

وفاز فريق أرسنال على نظيره وولفرهامبتون، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل جونستون وموسكيرا لاعبي وولفرهامبتون هدفي آرسنال بالخطأ في مرماهم في الدقيقتين 70 و90+4، بينما أحرز تولو هدف الولفز في الدقيقة 90.

تشكيل آرسنال ضد وولفرهامبتون

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

في خط الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – هينكابي – تيمبر.

في خط الوسط:ومارتن زوبيميندي – ديكلان رايس – إيزي – بوكايو ساكا.

في خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي – فيكتور جيوكيريس.

وجاءت قائمة البدلاء كالتالي: أريزابالاجا – لويس-سكلي – نورجارد – ميرينو – أوديجارد – نوانيري – تروسارد – مادويكي – جيسوس.

تشكيل وولفرهامبتون أمام آرسنال

فيما جاء تشكيل وولفرهامبتون كالتالي: يوهانستون - دوهيرتي - موسكيرا - أجبادو - توتي - ولفي - كريسي - أندري - جوميز - هوانج – لارسين.

ترتيب وولفرهامبتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي

وبهذه النتيجة يواصل آرسنال تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة، في حين يحتل وولفرهامبتون، المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.

