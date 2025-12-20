أبوتريكة ينتقد قرار “الكاف” بإقامة أمم إفريقيا كل 4 سنوات: فاقد الشيء لا يعطيه

18 حجم الخط

انتقد محمد أبوتريكة لاعب منتخب مصر السابق، قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) القاضي بإقامة بطولة كأس أمم إفريقيا كل أربع سنوات بدلًا من كل سنتين، مؤكدًا أن هذا القرار لا يخدم مصلحة القارة ولا يعكس قيمتها الكروية الحقيقية.

وقال أبوتريكة عبر حسابه بموقع إكس: “الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في خدمة الكرة الأوروبية، وهذا يحدث حينما لا تدرك قيمتك ومكانتك الحقيقية.. فاقد الشيء لا يعطيه.”

و أعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن قرارات استراتيجية كبرى تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في كرة القدم الإفريقية.

تغييرات جذرية في أمم أفريقيا

وقرر الكاف اعتماد تنظيم كأس أمم إفريقيا مرة كل أربع سنوات، لضمان جودة أعلى للبطولة واستدامة التطوير الكروي بالقارة بداية من بطولة عام 2025.

كما قرر الكاف إلغاء بطولة كأس الامم الأفريقية للمحليين واعتماد بطولة جديدة للمنتخبات كل سنتين في مواعيد الأجندة الدولية للمنتخبات المعتمدة من الفيفا.

كما أعلن أوضح موتسيبي أن الكاف قرر رفع الدعم المالي بمليون دولار لكل دولة إفريقية، إلى جانب إحداث الدوري الإفريقي في إطار شراكة استراتيجية مع الفيفا، بما يعزز الاحتراف والاستثمار القاري.

وتنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026، وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبير، خاصة مع مشاركة نخبة منتخبات القارة في واحدة من أقوى النسخ على مستوى المنافسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.