رياضة

حسام حسن وتريزيجيه يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وزيمبابوي غدًا

حسام حسن
حسام حسن
يحضر حسام حسن المدير الفني لمنتخب  مصر الأول لكرة القدم، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب، المؤتمر الصحفي لمباراة زيمبابوي في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية 2025.

المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر

ويعقد المؤتمر الصحفي في الساعة ١٠:٤٥ صباح غدا الأحد - بتوقيت المغرب - ١١:٤٥ - بتوقيت مصر.

وتقام مباراة زيمبابوي في التاسعة مساء الإثنين - بتوقيت المغرب - في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥.

القناة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

وتنقل مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لجميع مباريات كأس الأمم الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

28 لاعبا في قائمة مصر لبطولة أمم أفريقيا 

واصطحب الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، 28 لاعبا في القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية هم: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد السيد “زيزو” – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

