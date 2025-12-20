أبوريدة يكشف سبب تأخر الإعلان عن استراتيجية الارتقاء بالكرة المصرية

السبت 20 ديسمبر 2025
أكد هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن إستراتيجية تطوير كرة القدم المصرية حتى عام 2038، تضمنت أهدافًا واضحة ومحددة، تستند إلى رؤية شاملة تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة الكروية على المستويين القاري والدولي.

سبب تأخر الإعلان عن استراتيجية اتحاد الكرة

وأضاف أبوريدة في تصريحات خاصة لموقع الاتحاد، أن تأخر الإعلان عن الإستراتيجية جاء انتظارًا للإعلان الرسمي والمنظّم من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بشأن النظام الجديد للبطولات، والذي كان محل دراسة ومتابعة دقيقة، بحكم عضويته في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، وذلك بما يضمن التكامل والمواءمة بين الإستراتيجية الوطنية والنظام المحلي من جهة، والنظام الدولي من جهة أخرى.

وأشار رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى أنه سيتم إجراء تغييرات شاملة على منظومة المسابقات المحلية، مع إعطاء الأولوية لإعداد وتجهيز المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل السنية، وفق أسس فنية وتنظيمية حديثة.

وشدد هاني أبوريدة، على أن الخطة الجديدة تمثل ثمرة جهد جماعي، تشارك فيه أجهزة الدولة المختلفة، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، إلى جانب الجهات المعنية، وذلك في إطار رؤية متكاملة تستهدف تطوير كرة القدم المصرية وتحقيق طموحاتها القارية والدولية.

