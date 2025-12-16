18 حجم الخط

طريقة عمل صينية الجلاش، صينية الجلاش بالسبانخ والدجاج من الأكلات الشهية والمغذية التي تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية.

وطريقة عمل صينية الجلاش، سهلة وبسيطة وهي تحتوي على البروتين من الدجاج، والفيتامينات والمعادن من السبانخ، إلى جانب قرمشة الجلاش المميزة، وتقدم هذه الوصفة كوجبة رئيسية على الغداء أو العشاء، كما تصلح للعزومات والمناسبات العائلية.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل صينية الجلاش بحشو السبانخ والدجاج.

مكونات عمل صينية الجلاش:

½ كيلو صدور دجاج مسلوقة ومقطعة مكعبات صغيرة أو مفرومة

½ كيلو سبانخ طازجة مغسولة ومفرومة جيدًا

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت أو زبدة

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة بهارات دجاج

رشة جوزة الطيب اختياري

رشة شطة اختياري

مكونات الجلاش

لفة جلاش

½ كوب زبدة أو سمن مذاب

½ كوب زيت

للوجه

كوب حليب

بيضة واحدة

رشة ملح وفلفل

طريقة عمل صينية الجلاش بالسبانخ والدجاج

طريقة عمل صينية الجلاش بحشو السبانخ والدجاج:-

في مقلاة على نار متوسطة، سخني الزيت أو الزبدة.

أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويأخذ لون ذهبي.

أضيفي الثوم وقلبيه سريعا حتى تظهر رائحته.

أضيفي السبانخ المفرومة وقلبي جيدا حتى تذبل تماما ويخرج منها الماء.

أضيفي الدجاج المسلوق وقلبي المكونات معا.

تبلي الخليط بالملح والفلفل الأسود وبهارات الدجاج وجوزة الطيب.

اتركي الحشو على النار 5 دقائق حتى تتجانس النكهات، ثم ارفعيه واتركيه يبرد.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ادهني صينية الفرن بالقليل من خليط الزيت والزبدة.

افردي ورقة جلاش في الصينية وادهنيها بالزبدة والزيت، وكرري الخطوة حتى نصف كمية الجلاش.

وزعي حشو السبانخ والدجاج بالتساوي.

غطي الحشو بباقي أوراق الجلاش مع دهن كل ورقة بالزبدة والزيت.

قطعي الجلاش بالسكين حسب الحجم المرغوب قبل الخبز.

اخفقي البيضة مع الحليب والملح والفلفل.

اسكبي الخليط على وجه الجلاش بالتساوي.

أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 30 إلى 40 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي ومقرمش.

أخرجي الصينية واتركيها ترتاح 10 دقائق قبل التقديم.

لنجاح الوصفة، يفضل عصر السبانخ جيدا من الماء حتى لا تطرى الجلاش.

يمكن إضافة جبن موتزاريلا أو رومي مبشور لزيادة الطعم الغني.

لا تكثري من السوائل حتى تحصلي على جلاش مقرمش.

تقديم الجلاش مع سلطة خضراء أو زبادي يعزز من قيمته الغذائية.

تقدم صينية الجلاش بالسبانخ والدجاج ساخنة، ويمكن تزيينها بالبقدونس المفروم أو شرائح الليمون، وتناسب الوجبات العائلية والعزومات الخفيفة.

