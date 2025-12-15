طريقة عمل فطير طاسة بدون فرن، وصفة سريعة ولذيذة

18 حجم الخط

طريقة عمل فطير الطاسة بدون فرن، من الوصفات العملية التي انتشرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، خاصة لدى ربات البيوت والفتيات الباحثات عن وصفات سهلة وسريعة لا تحتاج إلى مجهود كبير أو أدوات معقدة.





طريقة عمل فطير طاسة بدون فرن، تُعتبر حلًا مثاليًا لمن لا يمتلكن فرنًا، أو لمن يرغبن في تحضير فطير طازج وساخن في وقت قصير، سواء لوجبة الإفطار أو العشاء أو حتى كتحلية بسيطة مع كوب شاي.





لماذا فطير طاسة بدون فرن؟

يمتاز فطير الطاسة بسهولة مكوناته وتوفّرها في كل منزل تقريبًا، إلى جانب طراوته ومذاقه الشهي الذي يشبه الفطير البلدي التقليدي. كما أنه يناسب جميع الأذواق، إذ يمكن حشوه بحشوات حلوة أو حادقة حسب الرغبة، مثل الجبن، أو الشوكولاتة، أو العسل، أو الزعتر، أو اللحم المفروم.



مكونات عمل فطير طاسة بدون فرن

لتحضير فطير الطاسة، نحتاج إلى:

2 كوب دقيق أبيض متعدد الاستخدامات

نصف كوب ماء دافئ (حسب امتصاص الدقيق)

ملعقة صغيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة زيت

ملعقة صغيرة خميرة فورية (اختياري لزيادة الطراوة).

للدهن والحشو:

زبدة أو سمن بلدي

حشوة حسب الرغبة (جبنة، شوكولاتة، عسل، زعتر بزيت زيتون).

طريقة تحضير العجينة

في وعاء عميق، يُخلط الدقيق مع الملح والسكر والخميرة جيدًا. يُضاف الزيت ثم يُسكب الماء الدافئ تدريجيًا مع العجن المستمر حتى تتكوّن عجينة ناعمة ومتماسكة لا تلتصق باليد. تُغطى العجينة وتُترك لترتاح لمدة 20–30 دقيقة، وهذه الخطوة تساعد على فرد العجين بسهولة وتعطي الفطير قوامًا طريًا.

تشكيل الفطير

بعد راحة العجينة، تُقسّم إلى كرات متوسطة الحجم. تُدهن كل كرة بالقليل من الزيت أو السمن، ثم تُفرد على سطح مرشوش دقيقًا حتى تصبح رقيقة قدر الإمكان. يمكن دهنها بالزبدة وطيها على شكل مربع أو لفها على شكل رول ثم تشكيلها حسب الرغبة للحصول على طبقات شبيهة بالفطير البلدي.

طريقة الطهي في الطاسة

تُسخّن طاسة غير لاصقة على نار متوسطة دون إضافة زيت. يُوضع الفطير في الطاسة ويُترك حتى يتحمر من الأسفل، ثم يُقلب على الوجه الآخر حتى ينضج ويأخذ لونًا ذهبيًا جميلًا من الجانبين. يُفضّل تغطية الطاسة أثناء الطهي لبضع دقائق لضمان نضج الفطير من الداخل.

أفكار للحشو والتقديم

يمكن تقديم فطير الطاسة بدون فرن بعدة طرق:

فطير حلو: يُحشى بالعسل الأبيض أو السكر البودرة أو الشوكولاتة، ويُقدّم مع الشاي أو الحليب.

فطير حادق: يُحشى بالجبن الرومي أو الموتزاريلا أو الزعتر بزيت الزيتون، ويُقدّم مع الخضروات الطازجة.

فطير طاسة بدون فرن

نصائح لنجاح فطير الطاسة

يجب أن تكون النار متوسطة حتى لا يحترق الفطير من الخارج ويظل غير ناضج من الداخل.

ترك العجينة ترتاح يُساعد على الحصول على فطير طري وخفيف.

يمكن الاستغناء عن الخميرة إذا رغبتِ في فطير سريع جدًا، لكن وجودها يعطي نتيجة أفضل.

يُعتبر فطير الطاسة بدون فرن من الوصفات الاقتصادية والسهلة التي تناسب جميع أفراد الأسرة، وتُعد خيارًا مثاليًا للأيام المزدحمة أو عند الرغبة في تحضير وجبة سريعة ولذيذة. كما أنه يمنحكِ حرية الابتكار في الحشوات والنكهات، ليصبح طبقًا متجدّدًا لا يملّ منه أحد.

