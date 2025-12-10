طريقة عمل الكريم كراميل، حلوى بسيطة وطعمها مميز

18 حجم الخط

طريقة عمل الكريم كراميل، يُعد الكريم كراميل من أشهر وأحب الحلويات الكلاسيكية في المطبخ العربي والعالمي، فهو سهل التحضير، مكوناته بسيطة، وطعمه ناعم وخفيف يناسب كل الأعمار.





يتميز الكريم كراميل بقوامه الحريري ونكهة الكراميل الغنية التي تذوب في الفم، كما يمكن تقديمه في المناسبات العائلية أو كتحلية بعد الغداء والعشاء دون أن يسبب ثِقلًا على المعدة.



في هذا التقرير سنتعرف بالتفصيل على طريقة عمل الكريم كراميل الناجح في البيت مع أهم النصائح للحصول على نتيجة مثالية.





مكونات عمل الكريم كراميل

أولًا: مكونات الكراميل

كوب سكر أبيض

2 ملعقة كبيرة ماء (اختياري – لتسهيل ذوبان السكر)

ثانيًا: مكونات الكريمة (الخليط)

4 بيضات بحرارة الغرفة

2 كوب حليب كامل الدسم

نصف كوب سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة تحضير الكراميل

في طاسة سميكة القاع، نضع السكر على نار متوسطة.

نترك السكر يذوب تدريجيًا دون تقليب، ويمكن تحريك الطاسة فقط.

عندما يتحول لون السكر إلى ذهبي غامق (لون الكراميل)، نرفعه فورًا من النار.

يُسكب الكراميل الساخن بسرعة في قالب الكريم كراميل أو قوالب صغيرة فردية.

نُحرّك القالب بحذر لتغليف القاع بطبقة متساوية من الكراميل، ثم يُترك جانبًا حتى يتماسك.

نصيحة: احذري من ترك السكر على النار وقتًا أطول حتى لا يحترق ويعطي طعمًا مرًّا.

طريقة تحضير خليط الكريم

في وعاء عميق، نكسر البيض ونخفقه يدويًا أو بالمضرب الخفيف دون مبالغة.

نضيف السكر والفانيليا ونقلب برفق حتى يذوب السكر.

نسخّن الحليب قليلًا حتى يصبح دافئًا وليس مغليًا.

نضيف الحليب تدريجيًّا إلى خليط البيض مع التقليب المستمر لمنع تكتل البيض.

يمكن تصفية الخليط بمصفاة للحصول على قوام ناعم وخالٍ من الفقاعات.

خطوات الطهي في الفرن (الحمام المائي)

نسكب خليط الكريم فوق طبقة الكراميل المتماسكة في القالب.

نضع القالب داخل صينية فرن عميقة.

نملأ الصينية بماء ساخن حتى يصل إلى منتصف ارتفاع القالب.

ندخل الصينية فرنًا مُسخنًا مسبقًا على درجة حرارة 160–170 مئوية.

يُترك الكريم كراميل في الفرن لمدة 45–60 دقيقة حتى يتماسك.

لاختبار النضج: نُدخل سكينة في المنتصف، إذا خرجت نظيفة فهو جاهز.

التبريد والتقديم

بعد إخراج القالب من الفرن، يُترك ليبرد تمامًا في درجة حرارة الغرفة.

يُغطى ويدخل الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات ويفضل ليلة كاملة.

عند التقديم، نُمرر سكينة على جوانب القالب ثم نقلبه في طبق تقديم لتنساب صلصة الكراميل على الوجه.

طريقة الكريم كراميل

نصائح لنجاح الكريم كراميل

لا تُكثري من خفق البيض حتى لا تتكون فقاعات هواء.

استخدام الحليب كامل الدسم يعطي قوامًا أغنى وطعمًا أفضل.

درجة حرارة الفرن المعتدلة مهمة جدًا لمنع تشقق السطح.

الحمام المائي ضروري للحصول على قوام ناعم ومتجانس.

إضافات وتنوع في النكهة

يمكن إضافة بشر ليمون أو برتقال لنكهة منعشة.

استبدال جزء من الحليب بالكريمة السائلة لمذاق أغنى.

إضافة ملعقة قهوة سريعة الذوبان لمحبي نكهة القهوة.

يمكن تحضير نسخة دايت باستخدام حليب خالي الدسم ومحلي مناسب.



يظل الكريم كراميل حلوى راقية وبسيطة في الوقت نفسه، لا تحتاج إلى مهارة احترافية بقدر ما تحتاج إلى صبر ودقة في الخطوات. تحضيره في المنزل يضمن طعمًا طازجًا ومكونات آمنة، ويمنحك فرصة لإبهار عائلتك وضيوفك بحلوى كلاسيكية لا تبطل موضتها أبدًا.

