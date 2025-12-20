السبت 20 ديسمبر 2025
شباب بيراميدز يتحدى الجونة اليوم بكأس عاصمة مصر

يلتقي فريق الشباب بنادي بيراميدز، نظيره الجونة في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة بيراميدز والجونة 

ويحل فريق  بيراميدز ضيفا على نادي الجونة في الخامسة من مساء السبت على استاد خالد بشارة بالجونة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعاتببطولة كأس عاصمة مصر.

قائمة شباب بيراميدز في مواجهة الجونة بكأس العاصمة

 وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: زياد هيثم - مروان ناصر - زياد برازيلي.

خط الدفاع: حسن الدولي - عبد الله بدير - يوسف فؤاد - زياد شاكر - أدهم نبيل - يوسف شيكا.

خط الوسط: عمر عبد العظيم - حسن طارق - أحمد فكري - يوسف علي - كريم هاني - أحمد زهدي - علي حمودة - يوسف ميشو - عمر طارق - خالد حاتم.

خط الهجوم: زياد نواوي.

 

قطاع الناشئين بنادي بيراميدز 

ويتولى رئاسة قطاع الناشئين بنادي بيراميدز إسلام شكري، والمدير الفني للقطاع البرتغالي فرانشيسكو هينريكي، ويقود فريق الشباب، المدير الفني محمود سمير، والمدرب العام محمد عطوة، ومدرب الحراس شريف سمير، والمدير الإداري إبراهيم إمام، والإداريان أشرف خيري وإسماعيل إبراهيم.

والمعد البدني فادي هاني، وأحمد مصطفى ومحمد محيي للعلاج الطبيعي، ومساعدا الملعب محمود عثمان، ورمضان حارص.

