تعرف على قضايا الزمالك في الفيفا بعد إيقاف القيد للمرة السابعة

مجلس ادارة نادى الزمالك
مجلس ادارة نادى الزمالك
إيقاف القيد في الزمالك، تفاقمت أزمات نادي الزمالك وازدادت سوءا، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» امس الأربعاء بإيقاف قيد نادي الزمالك لمدة ثلاث فترات، وذلك وفقًا لما نُشر عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي.

إيقاف القيد في الزمالك

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أمس الأربعاء الموافق 17 ديسمبر، عن إدراج نادي الزمالك ضمن الأندية الممنوعة من القيد، مشيرًا إلى أن القرار جاء على خلفية القضية السابعة المسجلة ضد النادي على مستوى الاتحاد الدولي.

شيكو بانزا سبب إيقاف القيد في الزمالك

ولم يتضمن البيان الصادر أي تفاصيل إضافية حول هوية الأطراف المتسببة في صدور القرار، أو طبيعة النزاعات المالية محل الخلاف، مكتفيًا بالتأكيد على أن الإيقاف سيظل قائمًا لحين تسوية المستحقات المالية المرتبطة بالقضايا الثلاث.

لكن أكدت مصادر بنادي الزمالك، أن إيقاف القيد الذي تعرض له النادي يعود إلى شكوى تقدم بها نادي إستريلا دي أمادورا البرتغالي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وتخلف الزمالك عن تسديد القسط الأول من صفقة اللاعب الأنجولي شيكو بانزا للنادي البرتغالي والذي تقدر قيمته بمبلغ 200 ألف يورو.

7 قضايا في 45 يوما 

يذكر أن فيفا كشف عن 6 قضايا سابقة ضد الزمالك منذ يوم 3 نوفمبر وحتى الآن ليصبح نادي الزمالك صاحب أكبر عدد من القضايا لدى الاتحاد الدولي ليتخطي الإسماعيلي الذي يواجه هو أيضًا خطر الإيقاف بسبب 6 قضايا.

وتتضمن القضايا السبع كل من: 

-البرتغالى جوزيه جوميز ومساعديه الثلاثة 

-السويسرى كريستيان جروس

-التونسى فرجانى ساسى

-شيكو بانزا

قضايا منتظر الحكم فيها ضد الزمالك

وهناك قضايا أخرى منتظر الحكم فيها خلال الفترة القادمة والخاصة بميشالاك وإبراهيما نداى ومستحقات نادى الزمامرة المغربى فى صفقة صلاح الدين مصدق واتحاد طنجة فى صفقة عبد الحميد معالى، والتونسى أحمد الجفالى.

