محمد الشامي يقود المصري لمباراة زد في كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

أعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري تشكيلة فريقه أمام زد إف سي مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من عمر مسابقة كأس عاصمة مصر

موعد مباراة المصري وزد في كأس عاصمة مصر

ويلتقي فريقا المصري وزد في الثامنة مساء اليوم الجمعة على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل المصري لمباراة زد بالجولة الثانية لبطولة كأس عاصمة مصر

محمود حمدي لحراسة المرمى

كريم العراقي ، محمد هاشم، باهر المحمدي ، أحمد أيمن منصور لخط الظهر

بونور موجيشا ، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

عبد الرحيم دغموم ، منذر طمين ، أحمد القرموطي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الشامي.

البدلاء: عصام ثروت، حسن علي، عمرو سعداوي، عمر الساعي ، أحمد علي عامر ، كريم بامبو، كينجسلي ايدوو والثنائي الناشئ محمود أشرف، عبد الوهاب نادر.

وكان المصري قد تعادل مع فريق الاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي على استاد السويس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

من جانبه قرر التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي استمرار معسكر الفريق بمدينة السويس بعد خوض مباراة زد اليوم الجمعة في كأس عاصمة مصر.

ويستمر المعسكر لخوض مواجهة دكرنس في مسابقة كأس مصر والمقرر إقامتها الاثنين القادم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.