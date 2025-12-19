محمد الشامي يقود المصري لمباراة زد في كأس عاصمة مصر

الجمعة 19 ديسمبر 2025
 أعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري تشكيلة فريقه أمام زد إف سي مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من عمر مسابقة كأس عاصمة مصر

موعد مباراة المصري وزد في كأس عاصمة مصر

ويلتقي فريقا المصري وزد في الثامنة مساء اليوم الجمعة على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل المصري لمباراة زد بالجولة الثانية لبطولة كأس عاصمة مصر

محمود حمدي  لحراسة المرمى 
كريم العراقي  ، محمد هاشم،  باهر المحمدي  ، أحمد أيمن منصور  لخط الظهر 
بونور موجيشا  ، محمود حمادة  كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط 
عبد الرحيم دغموم  ، منذر طمين  ، أحمد القرموطي  كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الشامي.

البدلاء:  عصام ثروت،  حسن علي، عمرو سعداوي، عمر الساعي  ، أحمد علي عامر  ، كريم بامبو، كينجسلي ايدوو  والثنائي الناشئ محمود أشرف، عبد الوهاب نادر.

وكان المصري قد تعادل مع فريق الاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي على استاد السويس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

من جانبه قرر التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي استمرار معسكر الفريق بمدينة السويس بعد خوض مباراة زد اليوم الجمعة في كأس عاصمة مصر.

ويستمر المعسكر لخوض مواجهة دكرنس في مسابقة كأس مصر والمقرر إقامتها الاثنين القادم.

