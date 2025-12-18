مودرن سبورت يتحدى البنك الأهلي في كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

يلتقي فريق البنك الأهلي مع نظيره مودرن سبورت في الخامسة مساء اليوم الخميس، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، بافتتاح منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.



طموحات البنك الأهلي ومودرن سبورت

ويسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز بمباراة اليوم لتحسين وضعه في المجموعة الثانية ببطولة كأس عاصمة مصر، والتي تضم فرق بيراميدز والبنك الأهلي وبتروجيت والجونة ومودرن سبورت والإسماعيلي ووادي دجلة.

نتائج البنك الأهلي ومودرن سبورت في الجولة الأولى

حقق فريق البنك الأهلي بقيادة مدربه أيمن الرمادي فوزا كبيرا في الجولة الأولى من البطولة بعدما تغلب على ناشئي بيراميدز بستة أهداف مقابل هدف ليعتلي صدارة المجموعة.

وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق مودرن سبورت مواجهة الليلة بقيادة مجدي عبد العاطي، في أول اختبار بالبطولة، حيث كان مودرن سبورت قد حصل على راحة في الجولة الماضية من كأس عاصمة مصر

حكام مباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراة فريقي البنك الأهلي ومودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر في نسختها الخامسة.

المباراة يديرها طاقم حكام مكون من: مصطفى عثمان (حكم ساحة)، وكل من أحمد زغلول وسيد أبو خاطر (حكمين مساعدين) وجبل السيد (حكم رابع)، ومصطفى مدحت (حكم فيديو) وطه السيد (مساعد حكم فيديو).

أول بطل لكأس عاصمة مصر

يعتبر فريق مودرن سبورت هو أول بطل في تاريخ البطولة، عندما نجح فى تحقيق لقب النسخة الأولى بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة، كما حقق فريق سيراميكا لقب بطولة كأس عاصمة مصر 3 مرات متتالية، بالفوز على فرق: المصري، طلائع الجيش والبنك الأهلي في آخر 3 نهائيات.

