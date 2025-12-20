التصديري للجلود: معرض القاهرة الدولي للجلود يشهد إقبالًا كثيفًا ومشاركة عربية وأجنبية

18 حجم الخط

قال المهندس محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدباغة باتحاد الصناعات المصرية: إن معرض القاهرة الدولي للجلود في دورته العشرين يشهد إقبالًا كثيفًا من العملاء والمتخصصين، إلى جانب مشاركة واسعة من الدول العربية والأجنبية مقارنة بالدورات السابقة، ما يعكس حالة التعافي والنشاط التي يشهدها قطاع الجلود خلال الفترة الحالية.

أكثر من 45 شركة أجنبية تشارك والقطاع يحقق نجاحات ملموسة خلال الفترة الماضية



وأوضح سرج أن المعرض يشهد مشاركة عدد من الدول العربية، من بينها المملكة العربية السعودية، واليمن، وليبيا، والأردن، إلى جانب حضور دولي قوي، حيث تجاوز عدد الشركات الأجنبية المشاركة 45 شركة، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين والمستوردين في المنتج الجلدي المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.



وأشار رئيس المجلس التصديري للجلود إلى أن صناعة الجلود حققت نجاحات ملموسة خلال الفترة الماضية، مدفوعة بجهود تطوير البنية الصناعية، وتحسين جودة المنتجات، وزيادة القيمة المضافة، فضلًا عن التوسع في الأسواق التصديرية بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم الحكومة المصرية ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير ومعالي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مهندس حسن الخطيب

صفقات تجارية محلية وتصديرية قوية تعكس تعافي ونشاط صناعة الجلود المصرية



وأكد أن المعرض يمثل منصة مهمة لربط المصنعين بالمستوردين وفتح قنوات تسويقية جديدة.



وأضاف سرج أن المعرض يشهد إبرام العديد من الصفقات التجارية، سواء على مستوى السوق المحلية أو من خلال تعاقدات تصديرية، بما يسهم في دعم الصادرات المصرية وزيادة معدلات التشغيل داخل المصانع، لافتًا إلى أن الإقبال الكبير يعكس المكانة المتنامية لصناعة الجلود المصرية على خريطة الصناعة الإقليمية والدولية.

