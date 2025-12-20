السبت 20 ديسمبر 2025
محافظات

صحة الشرقية: نجاح 3 جراحات عالية الخطورة بقسم القلب المفتوح بالزقازيق

صحة الشرقية
صحة الشرقية
قام الفريق الطبى المكون من مجموعة من أساتذة طب وجراحة القلب المفتوح بثلاث عمليات من الاكثر خطورة لثلات مرضى بمستشفى الزقازيق العام محافظة الشرقية ، منهم مريض يبلغ من العمر ٥٠ عامًا، يعاني من ضيق شديد ومتعدد بالشرايين التاجية وآخر يبلغ من العمر ٥٠ عامًا، يعاني من ضيق شديد ومتعدد بالشرايين التاجية، ومريضة تعاني من ارتجاع شديد بالصمام الميترالي 

صحة الشرقية: تنفيذ 13 قافلة كشف مجانى على 18,5 ألف مواطن خلال شهر

وكشف الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية أن الفريق الطبي بقسم جراحات القلب المفتوح بمستشفى الزقازيق العام، بقيادة الدكتور علي رفعت أستاذ جراحة القلب والصدر،  ومجموعة من أساتذة جراحة القلب منهم الدكتور الأواب المنيب، والدكتور إبراهيم عفيفي، استشاريي جراحة القلب والصدر، والدكتور خالد مصطفى استشارى التخدير لعمليات القلب المفتوح 

الدكتور محمد يحيى مدير مستشفى الزقازيق العام 

وذلك تحت إشراف الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي والمشرف العام على جراحات القلب المفتوح والقسطرة القلبية، والدكتور محمد يحيي مدير مستشفى الزقازيق العام، قد نجح في إجراء ٣ جراحات قلب مفتوح عالية الخطورة  

 

وأضاف الدكتور أحمد البيلى أن الجراحة الأولى كانت لمريض يبلغ من العمر ٥٠ عامًا، يعاني من ضيق شديد ومتعدد بالشرايين التاجية، حيث تم ترقيع الشرايين التاجية، وكانت الجراحة الثانية لمريض يبلغ من العمر ٥٠ عامًا، يعاني من ضيق شديد ومتعدد بالشرايين التاجية حيث كان يعاني من ضيق تكلسي شديد بالصمام الميترالي، مع وجود جلطة كبيرة بالأذين الأيسر، وتم إزالة الصمام المتكلس وجلطة الأذين الأيسر، وتغيير الصمام الميترالي بصمام معدني، وكانت الجراحة الثالثة لمريضة تعاني من ارتجاع شديد بالصمام الميترالي، وتم تغيير الصمام بنجاح، وجميع الحالات الآن مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية تحت إشراف الأطباء بالمستشفى لحين تماثلهم للشفاء تمامًا.

صحة الشرقية: تنفيذ 79 ألف زيارة منزلية في 63 أسبوعًا

الانتهاء من قوائم الانتظار فى العمليات 

ولفت إلى أن ذلك  يأتى في ضوء اهتمامات القيادة السياسية الهائلة بصحة المواطن المصري، والمبادرات المتعددة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للصحة العامة، والتي منها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين داخل المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، تحت إشراف الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية.

 

