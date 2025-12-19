بدون راحة، المصري يبدأ تدريباته غدا استعدادًا لملاقاة دكرنس بكأس مصر

18 حجم الخط

يبدأ الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تحت قيادة مديره الفني التونسي نبيل الكوكي عصر غدا السبت تدريباته، استعدادًا لمباراته بدور ال 32 من بطولة كأس مصر والتي تجمعه بنظيره فريق دكرنس - أحد أندية القسم الثاني - والمقرر إقامتها في الثانية والنصف عصر الاثنين المقبل على ستاد السويس الجديد.

مباراة المصري وزد



كان المصري قد خاض مساء اليوم على الملعب ذاته مباراته بالجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر والتي جمعته بنظيره فريق زد اف سي، وهي المباراة التي انتهت بفوز أبناء بورسعيد بهدف للاشيء سجله نجمه العائد محمد الشامي في الدقيقة الرابعة والخمسين من المباراة.

وارتفع رصيد المصري للنقطة الرابعة في صدارة جدول المجموعة الثالثة، والتي تضم لجواره أندية زد إف سي، والزمالك وكهرباء الإسماعيلية والاتحاد السكندري وحرس الحدود وسموحة.

من جانبه قرر التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي استمرار معسكر الفريق بمدينة السويس بعد خوض مباراة زد اليوم الجمعة في كأس عاصمة مصر.

ويستمر المعسكر لخوض مواجهة دكرنس في مسابقة كأس مصر والمقرر إقامتها الاثنين القادم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.