بوروسيا دورتموند يفوز على مونشنجلادباخ 2-0 في الدوري الألماني
فاز فريق بوروسيا دورتموند على بوروسيا مونشنجلادباخ بثنائية نظيفة في إطار الجولة 15 من الدوري الألماني.
مباراة بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنجلادباخ
أحرز هدف بروسيا دورتموند اللاعب يوليان براندنت ومكسيمليان بيير في الدقيقة 10 و97.
تشكيل بوروسيا دورتموند
حراسة المرمى: كوبيل.
خط الدفاع: ماتياس زوله - إيمري كان - نيكو شلوتربيك.
خط الوسط: باسكال جروس - سفينسون - جوليان رايرسون.
خط الهجوم: يوليان براندت - فيليكس نميتشا - سيرهو جيراسي - كريم
بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنجلادباخ
وارتفع رصيد دورتموند إلى 32 نقطة قفز بهم المركز الثاني خلف بايرن ميونيخ ويحتل مونشنجلادباخ المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا