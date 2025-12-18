الكوكي يقرر استمرار معسكر المصري بالسويس بعد مواجهة زد

18 حجم الخط

قرر التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي استمرار معسكر الفريق بمدينة السويس بعد خوض مباراة زد غدا الجمعة في كأس عاصمة مصر.

المصري يدخل معسكرا مغلقا بالسويس

ويدخل فريق المصري البورسعيدي اليوم الخميس معسكرا مغلقا بمدينة السويس استعدادا لمواجهة زد إف سي بدور المجموعات في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستمر المعسكر لخوض مواجهة دكرنس في مسابقة كأس مصر والمقرر لها الاثنين القادم.

موعد مباراة المصري وزد في كأس عاصمة مصر



ويلتقي فريقا المصري وزد في الثامنة مساء غد الجمعة الموافق التاسع عشر من ديسمبر الجاري على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

وتعادل المصري في الجولة الأولى سلبيا أمام الاتحاد السكندري.

حكام مباراة المصري وزد في كأس عاصمة مصر

وأعلن اتحاد الكرة حكام مباريات الجمعة في بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2025/ 2026.

مواعيد مباريات المصري بكأس عاصمة مصر



جاءت مباريات المصري على النحو التالي:

الجولة الأولى: الاتحاد السكندري والمصري أقيمت مساء يوم الخميس الموافق الحادي عشر من ديسمبر الجاري على ستاد السويس الجديد(0-0)

الجولة الثانية: المصري وزد اف سي وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق التاسع عشر من ديسمبر الجاري على ستاد السويس الجديد.

الجولة الثالثة: حرس الحدود والمصري وتقام في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري على ستاد السويس الجديد.

الجولة الرابعة: استراحة

الجولة الخامسة: المصري وسموحة وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الاثنين الموافق الخامس من يناير المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة السادسة: كهرباء الإسماعيلية والمصري وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم السبت الموافق العاشر من يناير المقبل على ستاد السويس الجديد.

الجولة السابعة: المصري والزمالك وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الخميس الموافق الخامس عشر من يناير المقبل على ستاد برج العرب.

