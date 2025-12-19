الدوري الالماني، دورتموند يتقدم علي مونشنجلادباخ بهدف دون رد في الشوط الأول

18 حجم الخط

تقدم فريق بوروسيا دورتموند علي بوروسيا مونشنجلادباخ بهدف دون رد في الشوط الأول في إطار الجولة 15 من الدوري الألماني

مباراة بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنجلادباخ

أحرز هدف بروسيا دورتموند اللاعب بوابات براندنت في الدقيقة 18

تشكيل بوروسيا دورتموند



حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: ماتياس زوله - إيمري كان - نيكو شلوتربيك.

خط الوسط: باسكال جروس - سفينسون - جوليان رايرسون.

خط الهجوم: يوليان براندت - فيليكس نميتشا - سيرهو جيراسي - كريم

بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنجلادباخ



ويدخل دورتموند مباراة اليوم محتلا المركز الثالث برصيد 29 نقطة بعد تعادله 1-1 مع فرايبورج في 14 ديسمبر، بينما خسر جلادباخ 3-1 أمام فولفسبورج في 13 ديسمبر، ويدخل المباراة في المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة.

