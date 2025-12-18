سيراميكا يعسكر اليوم استعدادا لمواجهة الأهلي في كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

يدخل فريق سيراميكا كليوباترا، بقيادة على ماهر، معسكرا مغلقا اليوم الخميس استعدادا لمواجهة النادى الأهلى المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلى في كأس عاصمة مصر

ويختتم فريق سيراميكا تدريباته اليوم ويعقبها الإعلان عن قائمة الفريق قبل الدخول في معسكر مغلق يمتد حتى موعد المباراة.

حكام مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي

مجموعة سيراميكا في كأس عاصمة مصر

يتواجد فريق سيراميكا في المجموعة الأولى بـ بطولة كأس عاصمة مصر، إلى جانب فرق الأهلي، فاركو، طلائع الجيش، إنبي، غزل المحلة، والمقاولون العرب.

عودة خماسي سيراميكا ضد الأهلي

ويعود الخماسي الدولي محمد بسام وأحمد هاني ورجب نبيل وإسلام عيسى وعمرو السولية للمشاركة مع سيراميكا عقب انتهاء مشاركتهم مع منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان في بطولة كأس العرب المقامة حاليًا في قطر.

ويحسم على ماهر موقف الثنائي مروان عثمان وفخري لاكاي حيث تعافى الاول من الإصابة في العضلة الضامة والتي حرمته من المشاركة في مباراة طلائع الجيش بالجولة الأولى من دور المجموعات والتي خسرها الفريق بهدفين دون رد.

واشتكي فخرى لاكاى من شد في السمانة خلال تدريبات الفريق الأخيرة ما دفع الجهاز الفني لسيراميكا إلى إبعاده عن المران والخضوع لفحوصات طبية لتحديد مدى جاهزيته لمواجهة الأهلي في ظل اقترابه من الغياب عن المباراة.

ملف التجديد لـ مروان عثمان

ودخل مسئولو نادى سيراميكا في مفاوضات جادة مع مروان عثمان مهاجم الفريق من أجل تجديد عقده بعد ظهوره بشكل مميز في الفترة الماضية بناء علي طلب على ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا

ويناقش مسئولو النادي الأهلي إمكانية استعارة أحمد هاني ظهير أيمن سيراميكا خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل من أجل تدعيم الجبهة اليمنى، لاسيما مع اقتراب رحيل عمر كمال في الميركاتو الشتوي.

ويدرس مسئولو النادي الأهلي استعارة أحمد هاني من سيراميكا، في المقابل إعارة عمر كمال إلى الأخير حتى نهاية الموسم على أن يتم تقييم مستوى هاني في الستة شهور القادمة لتحديد الموقف من التعاقد مع اللاعب أو إعادته إلى ناديه.

ويرغب عمر كمال عبد الواحد في الرحيل عن الأهلي للمشاركة بشكل أساسي بعد خروجه من الحسابات الفنية طوال الفترة الماضية.

وتلقى عمر كمال عبد الواحد عرضا من سيراميكا للانضمام لصفوفه في يناير المقبل بناء على رغبة علي ماهر المدير الفني للفريق وهو ما وافق عليه اللاعب.

